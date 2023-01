Stephanie Seymour modélise le costume de son défunt fils Harry Brant dans une nouvelle séance photo: “Cela m’aide avec mon chagrin”

Stephanie Seymour parle de la perte de son fils bien-aimé.

Harry Brant, fils du mannequin et éditeur des années 90 Peter M. Brant, est décédé en 2021 à l’âge de 24 ans. La cause du décès était une surdose accidentelle.

Dans une nouvelle couverture pour WSJ. Numéro mode féminine du printemps du magazine, l’homme de 54 ans a révélé pour la première fois à quoi ressemblait la vie de la famille après la tragédie. La star a déclaré qu’elle était déterminée à maintenir l’héritage de Brant en vie.

“Si je pense qu’Harry aimerait quelque chose, je le fais, et cela m’aide dans mon chagrin”, a-t-elle déclaré.

STEPHANIE SEYMOUR PARTAGE UN HOMMAGE DÉCHIRANT À SON FILS HARRY BRANT UN AN APRÈS SA MORT À 24 ANS

Selon le point de vente, les amis et agents de Seymour l’ont encouragée à reprendre le travail comme forme de thérapie après la mort de Harry. Pour son dernier shooting de couverture, elle a choisi de porter son costume.

“C’est toujours aussi agréable de mettre ses vêtements”, a déclaré Seymour. “J’ai emballé ces énormes malles avec toutes ses affaires, et j’ai cette idée que je veux continuer à photographier ses vêtements parce que je pense qu’il adorerait ça.”

Le jeune Brant était un mannequin montant au moment de sa mort. Il était apparu dans Vogue italien et avait fait campagne pour la maison de couture Balmain. Il a également lancé une ligne de maquillage unisexe avec son frère Peter Brant Jr. pour les cosmétiques MAC.

Seymour a déclaré qu’enfant, son fils aimait s’exprimer par le style. Elle a décrit comment Brant aimait agencer ses tenues à porter pour les conférences parents-enseignants.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je disais, ‘OK, tu peux choisir ma tenue’, et ensuite il passait en revue tout, le vintage, tout, il posait tout par terre”, a-t-elle dit. “Je dirais : ‘Harry, je ne peux pas porter une robe couture vintage à une conférence parents-enseignants.’ Et il disait : ‘Pourquoi pas ?'”

“Je me souviens quand il avait 12 ans, je l’emmenais à des réunions et les adultes n’en croyaient pas son esprit et sa maturité”, a révélé Naomi Campbell, la marraine des quatre enfants de Seymour. “… Tout le monde pouvait voir à quel point il était spécial.”

Seymour a déclaré que ses petits-enfants avaient joué un rôle essentiel dans la guérison de la famille.

“J’essaie d’être juste présent”, a expliqué Seymour. “Pour moi, avec les vacances, et je suis sûr que beaucoup d’autres personnes peuvent comprendre, c’est difficile maintenant parce que je pense toujours à ce qui manque. Il n’y a rien qui m’a aidé à traverser tout cela plus que mes petits-enfants.”

HARRY BRANT, ICONE DE LA MODE ET FILS DE STEPHANIE SEYMOUR ET PETER BRANT, MORT A 24 ANS

Selon Seymour, la famille a accueilli un nouveau bébé – un fils de son aîné, Dylan Brant, en octobre. Le petit a été nommé d’après son défunt oncle.

“… Rien ne m’a plus réconforté que ces enfants qui m’appellent grand-mère Stéphanie”, a-t-elle déclaré.

Au moment de la mort de Brant, ses parents ont déclaré au New York Times qu’il avait prévu d’entrer en cure de désintoxication cette année-là. Il espérait également jouer un rôle dans le côté créatif du magazine Interview, que publie son père.

“Sa vie a été écourtée par cette maladie dévastatrice”, lit-on dans le communiqué de la famille. “C’était une âme créative, aimante et puissante qui a donné vie au cœur de tant de gens. C’était vraiment une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur.”

WSJ. Le numéro de mode féminine du printemps 2023 du magazine sortira en kiosque le 11 février. L’Associated Press a contribué à ce rapport.