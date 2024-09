Stephanie McMahon – « Certaines des choses que mon père voulait que je fasse à la télévision étaient bizarres »

Le Monsieur McMahon La docu-série est actuellement diffusée sur Netflix, et Stephanie McMahon est intervenue sur plusieurs angles impliquant la famille McMahon.

L’un des angles discutés était celui de Stephanie se retournant contre son père et épousant un Triple H talon dans la programmation de la WWE.

Selon la princesse à un milliard de dollars elle-même, certaines des idées de Vince McMahon pour elle étaient « bizarre. »

Vous pouvez découvrir quelques moments forts de l’épisode ci-dessous :

Triple H sur la façon dont Vince McMahon a réagi à son égard après le heel turn de Stephanie : « La première fois que nous revenons à la télé après tout ce qui s’est passé, la foule se retourne contre elle et chante « S*lope ». Vince, alors qu’ils deviennent fous d’elle, il me regarde et il dit [Rubs fingers together] Cela signifie : « C’est de l’argent. »

Vince McMahon sur la façon dont il a apprécié la réaction du public à l’histoire : « J’ai un grand sourire sur mon visage parce que cela signifie que le public participe. Chaque fois que le public participe, il adore ce que vous faites. Steph est devenue une grande fille. Elle était prête à tout faire. Elle a toujours dit : « Tout ce que tu veux, papa ». Elle sait ce que j’essaie de faire. »

Stephanie McMahon sur la façon dont elle était souvent humiliée par ses homologues au visage de bébé à la télévision : « Quand j’étais plus jeune, j’étais tout à fait partant pour faire tout ce qu’il voulait. Je repense à certaines choses que j’ai faites et je me dis : « Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire que j’ai fait ça ». Oui, bien sûr. »

Stéphanie dit si elle a déjà eu l’impression que les choses que son père voulait qu’elle fasse à la télévision étaient bizarres : « Oui, parfois, j’ai pensé que c’était un peu bizarre, mais c’était une époque différente dans notre secteur. »

