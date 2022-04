Stephanie Hsu sur les costumes dans « Tout, partout, tout à la fois »

Dans « Everything Everywhere All at Once », un nouveau film qui défie les genres et qui se déroule dans un vaste multivers, l’identité n’est pas figée mais fractionnée en une constellation de possibilités.

Les personnages centraux du film – Evelyn Wang (jouée par Michelle Yeoh), son mari, Waymond (Ke Huy Quan) et leur fille, Joy (Stephanie Hsu) – voyagent à travers divers univers alors qu’ils se battent pour sauver leur entreprise familiale en difficulté et pour vaincre un méchant tout-puissant nommé Jobu Tupaki, qui a élu domicile sous la forme humaine de Joy. Alors qu’ils sautent d’une chronologie à l’autre, les personnages habitent de nombreux moi distincts : leurs destins alternatifs, leurs compétences inexploitées et leurs sensibilités vestimentaires.

« Je pense qu’il est si rare que vous puissiez découvrir l’étendue de la portée d’un personnage dans un film », a déclaré Mme Hsu, 31 ans, dans une interview Zoom samedi.