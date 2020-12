Le joueur de 36 ans a pris en charge le match du Groupe G de la Juventus contre le Dynamo Kiev à Turin.

Ce n’est cependant pas le premier jeu masculin de haut niveau dont Frappart a pris en charge. Elle est devenue la première femme arbitre à arbitrer une grande finale européenne masculine lorsqu’elle a pris en charge la finale de la Super Coupe de l’UEFA entre Liverpool et Chelsea en septembre 2019.

Juste un mois avant cela, Frappart avait apparemment atteint le summum de l’arbitrage féminin lorsqu’elle a pris en charge la finale de la Coupe du monde entre les États-Unis et les Pays-Bas en France.

Elle est également devenue la première femme arbitre à prendre en charge un match de Ligue 1 française quand Amiens a joué à Strasbourg en avril de l’année dernière.

En octobre, Frappart s’est occupée de son premier match de Ligue Europa lorsque Leicester City a accueilli l’équipe ukrainienne Zorya Luhansk.

S’exprimant après la Super Coupe d’Istanbul, Frappart a déclaré à CNN que même si le fait d’arbitrer les plus grands matchs du football féminin l’a aidée à s’adapter à la pression du travail dans le football masculin, la taille de la foule était un véritable pas en avant pour elle.

« C’était une sensation assez spéciale lorsque vous êtes sortie dans le stade et que la foule nous a encouragés », a-t-elle expliqué. « Je n’ai jamais vécu ça et dans un si gros, gros match. Lors de l’échauffement, j’ai regardé autour de moi et j’étais comme, les autres équipes ne sont pas là, donc elles doivent nous encourager.

« Quand vous avez levé les yeux vers la foule – normalement je ne m’engage pas avec la foule – ils nous regardaient et quelques-uns nous faisaient signe et nous félicitaient. J’ai trouvé que c’était assez spécial. »

Avant le début de l’avant-dernier tour de matches de mercredi, la Juventus a devancé de trois points le leader du Groupe G, Barcelone. Les deux équipes s’affronteront lors du dernier match du groupe à Barcelone le 8 décembre.