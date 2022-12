Stéphanie Frappart devient la première femme arbitre à diriger un match de Coupe du Monde de la FIFA

Jeudi soir, au stade Al Bayt d’Al Khor, les supporters présents au match décisif entre le Costa Rica et l’Allemagne ont été témoins d’un nouveau chapitre de l’histoire du football qui s’écrit sur le gazon synthétique.

Lors du coup d’envoi du dernier et dernier match du Groupe E, l’arbitre française Stéphanie Frappart est entrée dans le livre des records en tant que première femme à diriger un match de Coupe du Monde de la FIFA.

Sa nomination a été annoncée par les organisateurs du tournoi mardi et signifie que l’officielle du match de 38 ans prendra sa place dans l’histoire du jeu. Frappart a pris en charge deux matches des éliminatoires du tournoi, mais sa présence à la Coupe du monde elle-même est un moment significatif.

La Française a été la quatrième officielle du match nul 0-0 entre le Mexique et la Pologne du groupe C, devenant la première femme à occuper ce poste lors d’une Coupe du monde masculine.

Frappart n’est pas étrangère à la plus grande scène du football, ayant officié lors de six matches lors des deux dernières Coupes du Monde Féminines de la FIFA – Canada 2015 et France 2019.

Frappart ressentait une fierté particulière à représenter la France en tant qu’arbitre de la Coupe du Monde de la FIFA.

« J’ai ressenti une énorme émotion car on ne s’attendait pas particulièrement à ce que je sois choisi. Donc, (je ressens) beaucoup de fierté, beaucoup d’honneur, de représenter la France à la Coupe du monde.”

Frappart a déclaré qu’être arbitre à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 signifierait qu’elle devrait contrôler ses émotions pour assurer des performances optimales sur le terrain.

« Je pense que j’aurai en tête tout ce qui m’entoure, et l’objectif sera toujours le même, c’est-à-dire l’arbitre en fonction de la performance sur le terrain. Donc, je vais vraiment aborder cela avec une énorme émotion, mais vous devez canaliser cela parce que clairement la chose importante est le terrain.”

“La première chose sera toutes les émotions du retour au stade de la Coupe du monde, rempli d’une foule nombreuse et de nombreuses attentes. Mais après cela, je serai concentré sur le terrain car nous devons prendre les bonnes décisions et bien performer en nous concentrant sur l’objectif principal sur le terrain.”

Par ailleurs, deux autres arbitres féminines sont au bord de l’histoire alors qu’elles devraient officier lors de la Coupe du monde de football masculin dans les prochains jours après Frappart.

Yamashita Yoshimi et Salima Mukansanga ont toutes été nommées parmi les 36 arbitres sélectionnés pour le tournoi qui se terminera le 18 décembre.

Ils seront également rejoints par Neuza Back du Brésil, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt qui se dirigent vers la Coupe du monde en tant que trois des 69 arbitres assistants. La Japonaise Yamashita devrait participer à une deuxième Coupe du monde consécutive après avoir arbitré la Coupe du monde féminine 2019 en France. Elle a également pris en charge les Jeux olympiques de 2020, qui se sont tenus en 2021, lors d’un match entre les États-Unis et la Suède.

Yamashita est une autre qui a établi ses propres records sur le front des arbitres cette année. Elle a officié la Ligue des champions de l’AFC entre Melbourne City et Jeonnam Dragons lors du match FC Tokyo et Kyoto Sanga de la Ligue J1 – devenant ainsi la première femme arbitre à le faire.

La joueuse de 36 ans attend avec impatience la Coupe du monde et sa chance d’occuper le devant de la scène en tant qu’arbitre de match.

“Il n’y a pratiquement pas d’arbitres féminins au Moyen-Orient, donc j’aimerais voir cela changer, avec la Coupe du monde du Qatar comme catalyseur”, a-t-elle récemment déclaré.

“Le fait que des femmes arbitrent pour la première fois lors d’une Coupe du monde masculine est un signe pour les autres que le potentiel des femmes ne cesse de croître et c’est aussi quelque chose qui me tient à cœur.”

