La Française Stephanie Frappart deviendra la première femme officielle à être impliquée dans les matches du Championnat d’Europe après que l’UEFA ait confirmé la liste des arbitres pour le tournoi de cette année.

Au cours des deux dernières années, le joueur de 37 ans est devenu la première femme à arbitrer plusieurs matchs officiels, comme un match de Ligue des champions masculin, un match de Ligue 1 française entre Amiens et Strasbourg, le match de qualification pour la Coupe du monde masculin entre les Pays-Bas et la Lettonie. , où les Pays-Bas ont gagné 2-0, et la Super Coupe de l’UEFA masculine entre Liverpool et Chelsea.

Elle a également arbitré la finale de la Coupe du monde féminine, où l’équipe américaine a battu les Pays-Bas 2-0.

Après la conclusion de la Super Coupe à Istanbul, elle a parlé à CNN de s’adapter à la pression d’être arbitre, ainsi que de s’habituer aux différences de taille de foule entre les deux équipes.

«C’était une sensation assez spéciale lorsque vous êtes sorti dans le stade et que la foule nous a encouragés. Je n’ai jamais vécu ça et dans un si gros match. Lors de l’échauffement, j’ai regardé autour de moi et j’étais comme, les autres équipes ne sont pas là, donc elles doivent nous encourager », a-t-elle déclaré.

Frappart n’a pas été nommée parmi les 18 arbitres pour prendre en charge les 51 matchs de l’Euro 2020, mais elle sera impliquée en tant qu’officiel de match de soutien, travaillant soit en tant que quatrième officiel, soit en tant qu’arbitre assistant de réserve pour les prochains matchs.

Le Championnat d’Europe, repoussé d’un an en raison de la pandémie COVID-19, se déroulera du 11 juin au 11 juillet dans des villes de 12 pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici