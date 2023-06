Stephanie Davis s’étale sur la plage en bikini alors que l’ex-star de Hollyoaks montre ses tatouages

La nouvelle venue de CORONATION Street, Stephanie Davis, a montré son physique soigné dans un bikini vert citron.

L’actrice – qui devrait apparaître sur le feuilleton ITV – s’est étendue sur la plage de sable alors qu’elle se prélassait au soleil.

Stephanie, 30 ans, profite d’une escapade ensoleillée avec son petit ami Joe Mckalroy et son fils Caben-Albi.

L’ex-star de Hollyoaks avait l’air incroyable alors qu’elle affichait sa silhouette tonique dans le haut de bikini bandeau sans bretelles et le bas taille haute assorti.

Elle avait l’air dans son élément en montrant son bronzage doré et ses divers tatouages.

Stéphanie avait l’air plus heureuse que jamais alors qu’elle affichait un grand sourire tout en gambadant dans l’eau.

Cela survient quelques jours après que la star de la télévision a séduit les fans en se déshabillant en bikini rouge.

Smitten Joe a partagé une galerie de photos de leur voyage et s’est extasié: « Les premières de nombreuses vacances en famille aiment ces deux-là inconditionnellement. »

Steph – qui sort avec Joe depuis plus d’un an – a répondu sous son message : « Oh pourquoi me fais-tu toujours pleurer. Je t’aime tellement.

« Personne ne saura jamais à quel point notre amour est spécial, c’est juste que… les mots ne peuvent et n’expliqueront jamais. Je t’aime de tout mon cœur, jusqu’à ce que la mort nous sépare.

Steph est bien connu pour avoir précédemment joué Sinead O’Connor dans Hollyoaks.

Elle a été licenciée du feuilleton de Channel 4 en 2015 après être arrivée sur le plateau « inapte au travail à cause de la consommation d’alcool ».

Mais elle a ensuite été réintégrée dans la famille du savon en 2018, après avoir changé sa vie.

Elle est devenue célèbre lors d’une tristement célèbre apparition sur Celebrity Big Brother en 2017, quand elle et Jeremy McConnell sont devenus amoureux l’un de l’autre – et elle est arrivée deuxième de la finale devant le vainqueur Scotty T.

Stephanie sera présentée aux téléspectateurs de Coronation Street aux côtés de la star des Archers Ryan Early qui jouera son mari Darren Vance.

Darren est un associé de Dev Alahan et arrivera d’abord sur les pavés avec le personnage de Stéphanie, Courtney, qui débarquera peu après.

Alors que Dev et Darren passent du temps à parler affaires, Courtney jette son dévolu sur un amoureux de toyboy sous la forme du fils de Dev, Aadi Alahan.

Il ne faut pas longtemps avant qu’Aadi ne se retrouve pris dans une toile de tromperie alors que la rusée Courtney orchestre les raisons pour que le couple se rencontre derrière le dos de Dev et Darren.

