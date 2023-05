Stephanie Davis rejoint Coronation Street pour une nouvelle histoire torride

CORONATION Street a signé une ancienne star controversée des Hollyoaks pour un nouveau rôle majeur dans un complot d’affaire.

Le feuilleton ITV a recruté la star de télé-réalité et actrice Stephanie Davis, 30 ans, pour jouer le maneater Courtney Vance dans un scénario torride.

Mieux connue pour avoir joué Sinead O’Connor dans le feuilleton Channel 4 ainsi qu’une apparition tristement célèbre sur Celebrity Big Brother, Stephanie sera rejointe par la star des Archers Ryan Early qui jouera son mari Darren.

Darren sera présenté comme un associé de Dev Alahan ce été avec Courtney arrivant sur Coronation Street peu de temps après.

Mais tandis que Dev et Darren Vance passent du temps à parler affaires, Courtney jette son dévolu sur un amoureux de toyboy sous la forme du fils de Dev, Aadi Alahan.

Il ne faut pas longtemps avant qu’Aadi ne se retrouve pris dans une toile de tromperie alors que la rusée Courtney orchestre les raisons pour que le couple se rencontre derrière le dos de Dev et Darren.

Stephanie et Ryan commencent le tournage cette semaine et apparaîtront à l’écran en juillet.

Stephanie a déclaré: «Je suis absolument ravie de rejoindre le casting de Coronation Street, jouant le rôle de Courtney Vance.

« En grandissant, j’ai toujours regardé et aimé la série, donc faire partie du plus grand feuilleton télévisé de Grande-Bretagne, qui est dans le cœurs et maisons de tant de personnes, est un honneur.

Ryan a déclaré: «Je suis tellement ravi de jouer Darren Vance sur Coronation Street et de rejoindre le feuilleton le plus emblématique.

« J’ai grandi en regardant le spectacle avec ma grand-mère, alors marcher sur les pavés est un tel honneur. »

Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a déclaré: «Dans Stephanie et Ryan, nous avons choisi deux acteurs fantastiques comme catalyseurs de cette histoire amusante et fougueuse.

«Aadi va rapidement se retrouver hors de sa profondeur alors qu’il risque tout pour Courtney.

« Et bien que ce soit le meilleur moment qu’il ait jamais eu dans sa vie, il risque de se retrouver dans un tas d’ennuis! »