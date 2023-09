Stephanie Davis de Coronation Street suscite des rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à un nouveau petit ami alors qu’elle révèle une nouvelle bague à la main gauche

STEPHANIE Davis a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à son petit ami Joe McKalroy après avoir été aperçue avec un énorme cierge magique.

L’actrice de 30 ans a montré la bague dans une version romantique instantané alors qu’elle tenait la main de Joe, commentant: « Je te suis reconnaissante, mon amour. »

Instagram

Les fans pensaient que Stephanie Davis était fiancée après avoir partagé ce cliché[/caption] Instagram

La star adorée sort avec Joe depuis 2021[/caption]

Le bling est en fait une bague de promesse et Joe n’a pas encore posé la question.

Stéphanie a commencé datation Joe en novembre 2021 et il est devenu une partie importante de sa vie et de celle de son fils Caben.

Ses fans sont tout aussi friands de lui et ont commenté des photos récentes d’eux : « J’espère qu’il vous demandera de l’épouser. »

Tandis qu’un autre disait : « Fiançailles s’il vous plaît, allez Joe. »

Et quelqu’un d’autre a demandé : « Quand est-ce que tu te maries. »

Parlant dans le passé de leur histoire d’amour, Stephanie a déclaré : « Personne ne saura jamais à quel point notre amour est spécial, c’est juste que… les mots ne peuvent et ne l’expliqueront jamais. Je t’aime de tout mon cœur, jusqu’à ce que la mort nous sépare.

Avant de rencontrer Joe, Stacey est sortie avec Owen Warner et Jeremy McConnell, avec qui elle partage leur fils de six ans.

Steph est bien connu pour avoir joué Sinead O’Connor dans Hollyoaks.

Mais elle a récemment décroché un rôle dans Corrie dans le rôle de Courtney, qui est mariée à la star des Archers Ryan Early qui joue son mari Darren Vance.

Son personnage s’est également fait un nom après avoir entamé une liaison avec le fils de Dev, Aadi Alahan.

Et Steph a admis que cela pouvait devenir gênant de regarder ces scènes avec Joe.

Elle a expliqué : « Courtney y va vraiment.

«Je le regardais avec Joe et sa famille. Je me cachais derrière l’oreiller, me sentant mal à l’aise et je me demandais : « Pourquoi ai-je fait ça ? Je voulais que le sol m’engloutisse.

ITV

Elle joue actuellement la mangeuse d’hommes Courtney dans Coronation Street.[/caption]