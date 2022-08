Stephanie Bellino nommée au district scolaire de Genève 304 pour combler le poste vacant – Shaw Local

GENÈVE – Stephanie Bellino sera la nouvelle membre de la commission scolaire du District 304 de Genève, après avoir été choisie cette semaine pour combler un poste laissé vacant par Tammie Meek.

Après deux séances à huis clos lors de la réunion du 22 août pour examiner trois candidats, le conseil a voté pour nommer Bellino.

“J’ai postulé en avril dernier”, a déclaré Bellino. « Molly Ansari et Paul Radlinski ont obtenu ces rôles et ils font un excellent travail. J’ai pensé que je devais remettre mon chapeau et voir si je pouvais être un bon ajustement maintenant.

Le conseil scolaire a éliminé 17 candidats sur sept, choisissant finalement Ansari et Radlinski pour combler deux postes vacants.

“Je suis ravi d’avoir été choisi pour siéger au conseil d’administration”, a déclaré Bellino. “Je suis impatient de travailler avec le conseil et les éducateurs du district 304 pour offrir un environnement d’apprentissage équitable, sûr et engageant pour que tous nos élèves s’épanouissent et réussissent.”

Bellino a déclaré qu’il était important pour elle de servir afin qu’elle puisse aider les enseignants et le personnel «à s’épanouir dans leurs rôles».

En ce qui concerne les moments tendus lors des réunions du conseil d’administration au plus fort de la pandémie de COVID-19, Bellino a déclaré qu’elle pensait que tout le monde avait été stressé et dans des situations intenses au cours des deux dernières années.

“En fin de compte, ils recherchaient la meilleure expérience pour leurs enfants”, a déclaré Bellino. “J’ai confiance en la communauté que nous pouvons nous unir pour aller de l’avant et grandir à partir de cela et pour apporter des changements positifs dans le district.”

Bellino doit être assermenté lors de la réunion du 12 septembre.

Meeks a démissionné le mois dernier parce qu’elle a quitté le district. Elle était le troisième membre du conseil d’administration à démissionner cette année. En février, Taylor Egan et Alicia Saxton ont démissionné. Egan avait été président du conseil d’administration.