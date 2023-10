Stéphanie A. Pulvino | Actualités, Sports, Emplois

Stephanie A. Pulvino Née le 20 juillet 1966, elle était la fille de feu Roy D. Sr. (26 septembre 2023) et de feu Jean M (Depasquale) (1er janvier 2023).

Stéphanie était une âme aimante qui avait de nombreux amis proches et lointains. La famille signifiait tout pour elle, elle était vive, belle et très talentueuse. Au cours de ses années d’école, elle a joué Dorothy dans le « Magicien d’Oz » et plus tard, elle fut la reine senior du bal. C’était une golfeuse de premier ordre, capable de frapper la balle mieux que les garçons, un don qu’elle a appris de son père. Elle aimait la musique et passer du temps avec ses amis proches. Steph était une fidèle fan des Buffalo Bills, elle a passé de nombreuses saisons sous la pluie, la neige et même dans le pire blizzard jamais enregistré, criant jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de voix. Elle adorait cuisiner et créer de nouvelles recettes avec sa maman et avait un amour farouche pour les animaux, en particulier son chat Cashmere qu’elle a recueilli comme errant et qui a conquis le cœur de Stéphanie. Stéphanie a consacré les dernières années à prendre soin de ses parents âgés.

La majeure partie de la vie de Stéphanie s’est déroulée à Dunkerque, mais elle a également vécu en Allemagne, en Arizona et en Californie. Elle était très active dans la communauté dont elle était si fière, notamment pompière volontaire, chercheuse/archiviste pour la Société historique de Dunkerque et la Chambre de commerce de Dunkerque dont elle était présidente et a proposé «Attentes du raisin» qui est devenu plus tard « Houblon & Pops », mais sa plus grande réalisation a été la création du Van Miller Golf Tournament & Scholarship Fund dont elle est l’idée originale. Elle a réuni quelques amis proches, la famille Miller, Buffalo Bills Alumni Assn., et son employeur de l’époque, Lakeshore Savings Bank, où elle s’est spécialisée en marketing, pour créer un événement qui perdure aujourd’hui. ans et présente maintenant 2 bourses aux étudiants du DHS (Van Miller’s Hometown Hero Award) par l’intermédiaire de la Northern Chautauqua Community Foundation, cette année, nous avons distribué 2 bourses de 8 000 $ grâce à ces efforts.

Elle laisse dans le deuil ses frères Roy D. Jr. (Diloylo) de Mesa, AZ et David M. Pulvino de Dunkerque, tante Betty Jane Costello, ses chers cousins ​​et nièces adoptives. Elle manquera beaucoup à ses nombreux amis, notamment Sally Graves, Tracey Port et Ellen Luczkowiak qui lui ont apporté un grand soutien au fil des années.

Outre ses parents, elle a été précédée dans la mort par son frère Jeffrey Mark Pulvino.

Une célébration de la vie est prévue le vendredi 13 octobre à l’hôtel Clarion de 14h à 18h. Tous ceux qui souhaitent célébrer la vie de Roy Sr., Jean et Stéphanie sont les bienvenus.

Les arrangements sont assurés par la maison funéraire McGraw-Kowal.