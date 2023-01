Stephan Shaw déclare qu’il sera le prochain champion du monde américain des poids lourds et appelle Dillian Whyte au Royaume-Uni | Nouvelles de boxe

Stephan Shaw dit qu’il est confiant de devenir le prochain champion américain de boxe poids lourd et de battre le Britannique Dillian Whyte dans un futur match potentiel.

Le joueur de 30 ans de St Louis, Missouri, a l’occasion de faire une déclaration samedi soir lorsqu’il affronte le dangereux Efe Ajagba à New York, en direct sur Sky Sports Arena à 1h le dimanche matin.

Shaw a amassé un dossier parfait de 18-0, avec 13 KO, depuis qu’il est devenu professionnel en 2013, mais sa carrière a finalement pris un véritable élan l’année dernière alors qu’il a remporté trois victoires impressionnantes.

“J’ai l’impression que c’est une grande opportunité pour moi”, a déclaré Shaw Sports du ciel. “Cela apportera plus d’yeux et fera savoir au monde que Stephan Shaw est une force avec laquelle il faut compter dans la division des poids lourds.

“Je veux juste montrer que j’appartiens à certains des meilleurs au monde. Pas seulement des poids lourds, juste certains des meilleurs combattants du monde.

“Je veux montrer que je peux battre un gars de ce calibre et je suis très confiant que je peux le faire.”

Alors que Deontay Wilder est à nouveau actif et cherche une opportunité de devenir double champion du monde après ses défaites contre Tyson Fury, les États-Unis recherchent désespérément une nouvelle star dans la division la plus populaire de la boxe.

Jared ‘Big Baby’ Anderson, 23 ans, invaincu, a été présenté comme l’avenir de la boxe américaine des poids lourds, mais ‘Big Shot’ Shaw est catégorique sur le fait qu’il est en première ligne

“Absolument, j’ai l’impression d’être le prochain champion du monde américain des poids lourds”, a-t-il déclaré.

“Je fais ça depuis une minute. C’est presque triste que les yeux ne fassent que me fixer, je suis pro depuis l’âge de 21 ans et j’ai toujours voulu que les yeux soient sur moi.

“Ce n’est pas comme si d’autres gars se battaient dans une compétition de haut niveau qui fait que les gens se disent:” Oh, il a déjà battu de grands combattants. C’est juste qu’ils reçoivent des spots télévisés de niveau principal contre des combattants de niveau C.

“Et me voilà, mon premier véritable événement principal, et je combats un combattant avec une formation olympique.”

Si les choses s’étaient déroulées comme il l’aurait souhaité, Shaw est peut-être déjà un nom bien connu au Royaume-Uni.

Un autre poids lourd montant, Jared Anderson, a poursuivi son record menaçant de KO à 100% en arrêtant Jerry Forrest, puis en défiant ses rivaux britanniques Dillian Whyte et Daniel Dubois.



“J’adorerais me battre en Grande-Bretagne”, a déclaré Shaw. “J’étais censé combattre Jermaine Franklin en 2021 et cela allait être mon premier combat principal, et je me souviens d’avoir mené ce combat, Eddie Hearn avait mentionné que le vainqueur de notre combat aurait pu être un adversaire possible pour Dillian Whyte .

“Mais Jermaine Franklin s’est retiré avec un préavis de quatre jours avec Covid. Puis, en avançant rapidement, il a fini par se battre contre Dillian Whyte.

“J’aurais adoré avoir cette opportunité. Franklin n’a combattu personne de quelque calibre que ce soit, nulle part près d’Efe Ajagba, pour atteindre ce plateau.”

Whyte a devancé Franklin sur une décision majoritaire à la suite d’un concours serré à la Wembley Arena en novembre.

“Il a très bien fait contre Dillian Whyte, et j’ai eu l’impression qu’il aurait fait encore mieux”, a ajouté Shaw. “J’avais l’impression que j’aurais pu et que je suis capable de battre Dillian Whyte.

“J’ai l’impression que ce serait un grand combat.”

