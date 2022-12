Stephan Bonnar de l’UFC est décédé à 45 ans

Stephan Bonnar, l’Ultimate Fighting Championship Hall of Famer qui a popularisé le sport lors du combat final de la première saison de l’émission de téléréalité “The Ultimate Fighter”, est décédé jeudi, a annoncé samedi le promoteur d’arts martiaux mixtes.

Bonnar est décédé de “complications cardiaques présumées au travail”, a déclaré l’UFC dans un communiqué de presse. Il avait 45 ans.

“Stephan Bonnar était l’un des combattants les plus importants à avoir jamais concouru dans l’Octogone”, a déclaré le président de l’UFC, Dana White, dans le communiqué. “Son combat avec Forrest Griffin a changé le sport pour toujours, et il ne sera jamais oublié. Les fans l’aimaient, étaient liés à lui et il leur a toujours donné le meilleur. Il nous manquera.”

Le combat final en trois rounds des poids lourds légers de Bonnar contre Forrest Griffin à Las Vegas en 2005 a sauvé l’UFC naissante, ouvrant la voie à la popularité du sport aujourd’hui. Le combat se déroule dans l’aile de combat du Temple de la renommée de la société, qui reconnaît “les combats UFC les plus grands, les plus mémorables et les plus importants sur le plan historique”.

Griffin a remporté le match épique et a obtenu un contrat UFC. Mais la promotion a également donné à Bonnar un contrat.

“Je savais que c’était un bon combat pendant le combat”, a déclaré Bonnar plus tard, selon le communiqué. “Cela m’a frappé quand tout le monde a commencé à taper du pied et j’ai eu l’impression que tout l’endroit tremblait. Et c’était au deuxième tour. J’étais comme ‘oooh, ça doit être bien.'”

“Tout a changé. Je ne pensais pas que j’aurais une carrière à l’UFC”, a-t-il poursuivi. “C’était juste un petit passe-temps que je faisais, alors ça a tout changé. Presque du jour au lendemain, je suis devenu comme une célébrité. Partout où j’allais, quelqu’un me reconnaissait, même dans des endroits obscurs.”

Connu sous le nom de “The American Psycho”, Bonnar a combattu des Hall of Famers tels que Jon Jones, Rashad Evans, Anderson Silva et Tito Ortiz au cours de sa carrière de sept ans chez les poids lourds légers.

Le natif de Hammond, Indiana, a terminé avec un record UFC de 17-9, battant des combattants tels que Krzysztof Soszynski, Igor Pokrajac et James Irvin.