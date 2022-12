Steph McGovern révèle des problèmes de santé secrets qui l’ont obligée à refuser I’m A Celebrity

L’animatrice de PACKED Lunch, Steph McGovern, a révélé qu’elle avait été forcée de refuser I’m A Celebrity pour des raisons de santé.

La présentatrice de télévision, 40 ans, a déclaré qu’on lui avait demandé à plusieurs reprises de participer à l’émission ITV, mais qu’elle hésitait à s’inscrire car elle souffrait du syndrome du côlon irritable (IBS).

Canal 4 / Tom Martin

Steph McGovern a révélé qu’elle avait été forcée de refuser I’m A Celeb pour des raisons de santé[/caption] Instagram/stephlunch

L’animateur de télévision souffre du syndrome du côlon irritable (IBS)[/caption]

La star de Channel 4, Steph, a expliqué qu’elle craignait que le régime de la jungle ne fasse des ravages sur son corps.

Le SCI est une affection courante qui affecte le système digestif et peut provoquer des symptômes tels que des crampes d’estomac, des ballonnements et de la diarrhée.

“Je n’ai pas peur de manger des choses,” dit-elle.

“Ma principale inquiétude serait de savoir comment mon corps réagirait.

« Vous voyez, je suis le genre de personne qui reçoit une petite bouchée et puis toute ma jambe enfle.

“J’ai aussi le SCI, donc j’aurais peur que si je mangeais quelque chose qui n’était pas d’accord avec moi, je finirais probablement [bleep]moi-même à la télé.

“Ce n’est pas mentalement comment je gérerais ça, mais plus physiquement comment mon corps fonctionnerait”, a-t-elle ajouté à Entertainment Daily.

En juillet, Steph a révélé qu’elle était “à l’agonie” avec des problèmes de santé et qu’elle avait perdu du poids.

La star a posté une photo sans maquillage sur son compte, avec des cloques visibles sur son visage.

Steph a légendé le message: “Voici une photo de moi qui a l’air rugueux, laissez-moi vous expliquer pourquoi…

«Nous arrivons à la fin de cette série de paniers-repas (nous sommes en pause estivale après-demain) et chaque fois que j’arrive à la fin d’une longue course, je me sens mal.

« J’ai toujours eu ça, quel que soit le travail que j’ai fait. Je parie que beaucoup de gens sont pareils.

“Cette fois, j’ai une mauvaise otite et des cloques dans/autour de mes oreilles/cheveux/visage. Ça a été l’agonie.

La favorite de la télé a en outre expliqué qu’elle prenait des médicaments pour l’aider à le combattre – mais cela a aggravé d’autres symptômes d’une autre maladie.

“Je prends une charge de différents médicaments pour essayer de traiter les infections et soulager la douleur”, a poursuivi Steph.

“Certains d’entre eux sont des antibiotiques, ce qui a totalement bousillé ma santé intestinale (vous savez à quel point je suis obsédé par ça) donc mon IBS est de retour en plein essor étant une salope totale.”

Steph a expliqué qu’elle avait perdu du poids à cause du syndrome du côlon irritable.

“D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai le SCI, mais j’ai juste supposé que c’était l’une de ces choses que vous avez ou que vous n’avez pas et qu’il n’y a pas de remède”, a-t-elle déclaré au Mirror.

“Alors pendant longtemps, je l’ai juste accepté. J’avais l’habitude d’avoir de terribles crampes et de courir aux toilettes.

“Ensuite, j’ai fait une émission pour la BBC intitulée Easy Ways To Live Well et j’ai découvert que mon intestin était dans le pire tiers de la population.

« J’ai commencé à adapter mon alimentation mais je suis tombée enceinte de ma petite fille et je n’ai pas pu le faire. Alors maintenant, j’ai recommencé à me concentrer sur ma santé intestinale et cela a changé ma vie.

«Je prends un probiotique appelé Symprove, qui aide énormément, et je fais du jeûne intermittent en milieu de semaine – donc je ne mange qu’entre 11h et 19h, j’ai également introduit des aliments plus respectueux de l’intestin.

« Soudain, j’ai réalisé que j’avais perdu mon ventre gonflé, ce qui était incroyable. Les gens me demandaient tout le temps si j’étais enceinte parce que j’avais ce ventre gonflé et maintenant c’est parti.

“Donc, je n’essayais pas d’être super mince – j’étais plutôt content de mon apparence – ce n’est qu’en essayant d’aider mon IBS que j’ai perdu du poids.”

Getty

Steph a parlé de son IBS dans le passé[/caption]