Steph McGovern décroche un nouveau rôle dans une série de longue date de la BBC – et c’est à mille lieues de l’émission de Channel 4

STEPH McGovern a décroché un nouveau rôle dans une série de longue date de la BBC – et c’est à mille lieues de l’émission de Channel 4.

L’ancienne star de BBC Breakfast Steph, 40 ans, anime son émission éponyme tous les jours de la semaine sur Channel 4.

Getty

Bbc

Steph animera Have I Got News For You le 26 mai[/caption]

Mais aujourd’hui, il a été annoncé qu’elle ferait un retour à la BBC pour animer l’épisode sept de la dernière série de Have I Got News For You.

L’émission sera diffusée le vendredi 26 mai et Steph sera rejoint par les habitués de l’émission Paul Merton et Hislop.

Les invités célèbres de l’épisode ont été annoncés plus tôt cette semaine.

Carol Vorderman de I’m A Celeb sera sur le panel, sa première apparition dans le programme en 17 ans.

Carol, 62 ans, a participé pour la dernière fois en 2006 et est apparue dans l’émission à une autre occasion.

Le comédien Nabil Abdulrashid, finaliste de Britain’s Got Talent en 2020, complète la programmation de l’émission du 26 mai.

Ce sera sa deuxième apparition sur Have I Got News For You.

Pendant ce temps, Carol a été renvoyée de I’m A Celeb South Africa jeudi soir.

Les téléspectateurs ont vu Carol et Paul Burrell quitter la série après avoir rigolé tout au long de leur dernier procès dans une bataille en tête-à-tête.

Cela signifie que Myleene Klass, Fatima Whitbread, Phil Tufnell et Jordan Banjo se battent pour la première place.

Bbc

Elle sera rejointe par Carol Vorderman, qui est apparue pour la dernière fois dans l’émission en 2006[/caption]

Have I Got News For You est diffusé le vendredi à 21 heures sur BBC One.