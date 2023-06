Steph Houghton: le capitaine de Man City Women signe une prolongation de contrat d’un an | Nouvelles du football

Le capitaine de Manchester City Women, Steph Houghton, a signé une prolongation de contrat d’un an avec le club.

Le nouvel accord verra la joueuse de 35 ans rester jusqu’en 2024 et prolonger son temps au club à plus d’une décennie, après avoir initialement rejoint City en novembre 2013 depuis Arsenal.

Houghton a remporté huit trophées au cours de son séjour au club jusqu’à présent, dont quatre Coupes de la Ligue, trois Coupes FA féminines et un titre WSL.

La défenseure est également la titulaire de tous les temps de l’apparition féminine de Manchester City, disputant 233 matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent, et marquant 21 buts – dont deux lors de ses six derniers matchs.

Elle a déclaré sur le site officiel du club: « Je suis ravie d’avoir une autre année à espérer dans ce club incroyable.

« Manchester City est ma maison depuis près de 10 ans, et j’aime tout à ce sujet – c’est mon club, et pour signer pour une autre année, je suis absolument en effervescence.

« Quand j’ai rejoint la première fois, je voulais juste être ici aussi longtemps que possible et jouer au plus haut niveau, donc je n’ai jamais vraiment mis de chiffre dessus. Une fois que vous vous rapprochez de cette décennie, vous pensez à l’idée de franchir cette étape.

Image:

Houghton évoquera une décennie au club avec son extension





« Je me sens bien dans ma peau et dans mon corps, et j’apprécie vraiment mon football, donc c’était une décision facile pour moi en toute honnêteté.

« Tant sur le terrain qu’en dehors, j’ai l’impression d’avoir beaucoup à donner en termes d’expertise et d’expérience avec le reste des filles, et je continuerai à soutenir tout le monde autant que possible.

« En fin de compte cependant, mon bonheur a toujours été la chose la plus importante pour moi dans ma carrière, et je suis si heureux d’être assis ici avec une autre année à venir dans City blue. »

L’entraîneur-chef Gareth Taylor a ajouté : « La signature d’un nouveau contrat par Steph ici à Manchester City est une nouvelle fantastique.

« Elle fait partie intégrante du club dans son ensemble et l’impact qu’elle a eu pendant son séjour ici jusqu’à présent – que ce soit sur le terrain ou en dehors – en témoigne.

Image:

Houghton a fait plus de 230 apparitions pour Man City





« Steph est un membre tellement important de notre équipe et son expérience est inestimable. C’est une professionnelle accomplie, avec sa mentalité d’équipe à la pointe de tout ce qu’elle fait.

« Plus de 230 apparitions et huit trophées montrent exactement à quel point elle a été importante pour la croissance de ce club, et le fait qu’elle dépassera une décennie de service avec ce nouveau contrat est parfaitement mérité.

« Sa faim et son désir de gagner et de réussir font d’elle l’une des légendes du jeu, et avoir l’opportunité de travailler avec elle pendant une autre année est quelque chose dont nous sommes tous ravis. »

La prolongation de contrat intervient après quelques années difficiles pour Houghton. Elle a fait face à une course contre la montre pour être en forme pour l’Euro 2022 après avoir subi une blessure à Achille qui lui a fait manquer une grande partie de la saison 2021/22.

Elle a été incluse dans l’équipe d’entraînement initiale de 28 joueurs mais n’a pas été choisie pour l’équipe finale, ratant la victoire de l’Angleterre dans le tournoi.

Écrivant dans The Players Tribune après le tournoi, Houghton a déclaré: « Bien sûr, j’ai regardé la finale – je ne pouvais pas la manquer. Mais pour être tout à fait honnête, tout au long de l’Euro, j’ai eu du mal à regarder les matchs.

Image:

Gareth Taylor a qualifié Houghton de « partie importante du club » après avoir signé une prolongation de contrat





« J’étais tellement désespéré d’être là que quand je n’ai pas été sélectionné, je n’étais pas sûr à quel point c’était bon mentalement pour moi de regarder le tournoi. J’étais tellement frustré parce que j’avais l’impression d’avoir si peu de fermeture. Le tout juste senti étrange.

« J’ai envoyé un texto à toutes les filles avant le tournoi et avant chaque match. Je ferais toujours ça! Si je ne suis pas là – que je sois capitaine ou non – je veux tellement qu’elles gagnent. Je sais à quel point tout le monde travaillé pour ce moment. Mais, quand tu n’es pas là… Je ne peux pas mentir, ça va toujours être doux-amer.

« Mais en regardant la finale, j’ai réalisé que cela n’avait pas changé ce que je ressentais pour les filles ou ce que je ressens pour l’Angleterre. C’est tellement incroyable pour elles et pour le football féminin. »

Au cours de la saison 2022/23, Houghton a participé à 14 matchs de la WSL pour Man City et s’est classé deuxième de l’équipe pour les dégagements (26) et les dégagements dirigés (9). Elle a également terminé troisième de l’équipe de City pour les duels aériens remportés (17) et les possessions remportées dans le tiers défensif (54).

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles elle serait incluse dans l’équipe de Sarina Wiegman pour la prochaine Coupe du monde en raison d’une blessure au LCA de Leah Williamson, mais n’a pas été sélectionnée lorsque l’équipe a été annoncée mercredi.