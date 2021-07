Steph et Dom de Gogglebox réduisent le prix du manoir de 5 millions de livres sterling de 250 000 livres sterling alors qu’ils luttent pour le vendre

Les stars de GOGGLEBOX Dom et Steph Parker ont été obligées de réduire de 250 000 £ le prix monstre de leur manoir.

Le couple – qui est devenu célèbre pour la première fois dans l’émission populaire de Channel 4 en 2013 – a mis son pad sur le marché plus tôt cette année après avoir fait faillite en tant qu’hôtel.

Caractéristiques de Rex

Dom et Steph de Gogglebox ont battu 250 000 £ du prix demandé de leur manoir dans le Kent[/caption]

Mais il n’y a eu aucun preneur disposé à se séparer du prix demandé de 5 millions de livres sterling – ils ont donc fait tomber l’équivalent d’une maison familiale décente pour essayer de déplacer la maison de luxe.

Le célèbre couple, marié depuis plus de deux décennies et partageant deux enfants, a acheté le magnifique bâtiment classé Grade I situé à Sandwich, Kent, il y a 17 ans pour 2,6 millions de livres sterling.

Il est apparu sur Four in a Bed de Channel 4 et le couple a régulièrement filmé dans le pad pour Gogglebox au cours des années 2013 à 2016

Et les comptables viennent de révéler qu’ils n’ont pu collecter que 26 405 £ auprès de l’hôtel chic.

La Salutation a fermé ses portes en janvier de l’année dernière avec des dizaines de travailleurs renvoyés chez eux après s’être écrasé avec des dettes de 1,8 million de livres sterling.

Un rapport d’une société de liquidateurs récemment envoyé à Companies House a révélé que le matériel de restauration de l’hôtel, les véhicules de l’entreprise de meubles et le stock ont ​​tous été vendus pour aider à payer les créanciers.

Le document indiquait que 600 £ provenaient de la vente de plantes en pot et 12 961 £ de la vente de meubles.

Mais une grande partie des 26 405 £ levés sera engloutie par les frais de comptabilité.

PA : Association de presse

La Salutation a fermé ses portes en janvier de l’année dernière[/caption]

Les dettes comprennent 1,4 million de livres sterling dues aux «investisseurs», 88 000 livres sterling au fisc, 114 000 livres sterling de salaires du personnel et le reste dû à des dizaines de créanciers pour la fourniture de nourriture, de boissons et de services à l’hôtel.

L’endroit a ensuite été loué à John et Dorothy Fothergill par les Parker, mais ils ne pouvaient pas le faire payer comme hôtel.

Dom a déclaré à propos de la fermeture l’année dernière : « Nous sommes désolés de confirmer que The Salutation Hotel Ltd, qui gérait The Salutation, est effectivement devenu insolvable.

« Nous sommes en discussion avec d’autres parties intéressées et nous visons à remettre l’hôtel en service très bientôt, sous une nouvelle direction. »

Document du canal 4

Dom et Steph sont devenus un succès instantané dans l’émission à succès de Channel 4[/caption]





Mais le couple a ensuite décidé de mettre la propriété en vente.

Son restaurant était dirigé par le chef étoilé au Michelin Shane Hughes tandis que l’équipe de jardinage a remporté l’or au Chelsea Flower Show 2016.

De nombreux invités ont réservé juste pour pouvoir être proches de Dom et Steph, qui aiment l’alcool – et le couple est souvent resté debout toute la nuit à boire avec les clients lorsqu’ils étaient à la barre.