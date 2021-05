Steph Curry scelle le titre et met le feu aux Grizzlies alors que les Golden State Warriors prennent la huitième place dans l’Ouest | Nouvelles de la NBA

Stephen Curry a marqué 46 points, un sommet du match, en route vers son deuxième titre NBA et Jordan Poole a bloqué un rallye de Memphis avec un retard de trois points alors que les Golden State Warriors ont retenu les Grizzlies 113-101 en visite à San Francisco pour réclamer le Non. 8 position dans le tournoi Play-In de cette semaine.

Memphis Grizzlies 101-113 Golden State Warriors

En vertu de leur sixième victoire consécutive sur un homestand de fin de saison régulière, les Warriors (39-33) se sont mis dans une position de devoir être battus deux fois afin de se voir refuser une place dans le tirage au sort des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest à huit équipes. .

En tant que huitième tête de série, Golden State annoncera le tournoi Play-In sur la route mercredi soir, en visite aux Lakers de Los Angeles.

















2:21



Faits saillants des Memphis Grizzlies contre les Golden State Warriors lors de la semaine 21 de la NBA



La défaite a mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives de Memphis et a permis aux Grizzlies (38-34) de se classer au 9e rang du Play-In, où ils accueilleront San Antonio, 10e tête de série, mercredi.

Avec Curry marquant 17 de ses 46 points, les Warriors semblaient prendre le commandement du match au troisième quart, se construisant une avance de 86-69 à la fin de la période.

Mais Dillon Brooks a mené un retour à Memphis. Avant de faire une faute, Brooks a contribué 13 points à une rafale de 22-5 qui a produit un 91-tout avec encore 6:32 à jouer.

N’étant plus traqué par Brooks, Curry a ensuite mené une fugue des Warriors en fin de match quand il a terminé son grand match avec trois points consécutifs à 3 points, lui donnant neuf pour le match et un meilleur 337 de la ligue pour la saison.

Steph Curry. C’est ça. C’est le tweet. – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 16 mai 2021

Curry a terminé la saison avec une moyenne de 32,0 points, remportant le titre de buteur de la ligue contre Bradley Beal, qui est revenu d’une absence de trois matchs pour marquer 25 points plus tôt dimanche pour terminer à 31,3.

Andrew Wiggins a soutenu Curry avec un double-double de 21 points et 10 rebonds, tandis que Draymond Green a raté de peu un triple-double avec 14 points, neuf rebonds et neuf passes décisives.

Les cinq partants de Memphis ont marqué à deux chiffres, menés par Jonas Valanciunas, qui a complété 29 points avec 16 rebonds, un sommet du match.

Brooks a terminé avec 18 points, tandis que Ja Morant avait 16 à faire avec neuf passes, Jaren Jackson Jr.14 et Kyle Anderson 10 pour les Grizzlies, qui ont également participé au Play-In de l’année dernière – un seul match dans la bulle la saison dernière – en tant que N ° 9, seulement pour perdre contre Portland.

Charlotte Hornets 110 – 115 Wizards de Washington

















1:54



Faits saillants des Charlotte Hornets contre les Wizards de Washington lors de la 21e semaine de la NBA



Bradley Beal a réussi un coup d’envoi avec 2:53 à jouer alors que l’hôte Washington Wizards a remporté une victoire de 115-110 sur les Charlotte Hornets dimanche pour assurer la huitième tête de série de la Conférence Est.

Russell Westbrook a récolté 25 points, 15 rebonds et 10 passes et Beal a ajouté 23 points à son premier combat après une absence de trois matchs pour les Wizards.

















1:52



Russell Westbrook a perdu 23 points, 10 passes et 15 rebonds lors de la victoire des Wizards sur les Hornets. C’était le 184e triple-double de Westbrook en carrière et son 38e cette saison seulement, le plus grand nombre de la ligue.



Robin Lopez a inscrit 18 points et Rui Hachimura 16 pour Washington (34-38), qui visitera les Celtics de Boston, septièmes têtes de série, lors de la ronde de Play-In mardi. Charlotte (33-39), qui possède la tête de série n ° 10, affrontera les Indiana Pacers mardi à Indianapolis.

Après avoir mené 110-109 avec 3:12 à jouer, les Hornets ont traversé une sécheresse marquante pour le reste du match.

Les Hornets ont une séquence de cinq défaites consécutives pour la première fois cette saison malgré les 22 points de Terry Rozier et les 19 points de LaMelo Ball. Miles Bridges a récolté 17 points, Devonte ‘Graham en a ajouté 15, Jalen McDaniels a terminé 13 et PJ Washington et Cody Zeller ont tous deux terminé avec 11.

Boston Celtics 92-96 New York Knicks

RJ Barrett a marqué un sommet de 22 points dimanche après-midi alors que les Knicks de New York terminaient une saison régulière résurgente et remportaient la quatrième tête de série de la Conférence Est en s’accrochant à une victoire de 96-92 sur les Celtics de Boston en visite.

















2:00



Faits saillants des Boston Celtics contre les Knicks de New York lors de la 21e semaine de la NBA



Les Knicks (42-30), qui se dirigent vers les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013, ouvriront les quarts de finale à domicile le week-end prochain contre les Atlanta Hawks, cinquième tête de série.

Les Celtics (36-36) étaient déjà bloqués à la septième place de la Conférence de l’Est et la première tête de série du tournoi Play-In. Boston, qui n’a besoin de gagner qu’une seule fois pour se qualifier pour les séries éliminatoires, affrontera mardi les Washington Wizards, huitièmes de tête de série.

Julius Randle avait 20 points pour les Knicks, qui ont gaspillé la quasi-totalité d’une avance de 21 points au troisième quart. Alec Burks avait 17 points sur le banc et Reggie Bullock en a ajouté 16.

Pour Boston, Jabari Parker avait 18 points sur le banc et son compatriote réserve Tremont Waters a ajouté 17 points alors que les Celtics ont perdu leur cinquième match en six ans. Romeo Langford a marqué 14 points, Grant Williams 13 et Carsen Edwards en a ajouté 10.

Phoenix Suns 123-121 Éperons de San Antonio

E’Twaun Moore a accumulé 22 points, y compris le troisième pointeur décisif avec 2,2 secondes à jouer, pour amener les Phoenix Suns en visite à une victoire de 123-121 contre les San Antonio Spurs lors du dernier match de saison régulière pour les deux équipes.

















2:36



Faits saillants des Phoenix Suns contre les San Antonio Spurs lors de la 21e semaine de la NBA



Phoenix (51-21) était sans Devin Booker (repos), Chris Paul (repos) et Deandre Ayton (genou) alors que les Suns ont choisi de garder les joueurs clés sur le banc malgré la chance de décrocher la première place de la Conférence Ouest.

San Antonio a retiré ses partants à la fin du troisième quart-temps, permettant aux joueurs de banc des deux équipes de décider du match. Les réserves des Suns avaient juste assez pour assurer la victoire qui a forcé l’Utah à gagner à Sacramento plus tard dimanche afin de terminer au sommet de Phoenix dans l’Ouest.

Huit joueurs des Suns ont marqué à deux chiffres, Cameron Payne et Jevon Carter marquant chacun 19 points. Carter (avec 10 rebonds) et Frank Kaminsky et Jalen Smith (chacun avec 11 points et 10 rebonds) ont tous eu des doubles doubles pour Phoenix.

Les Spurs ont eu la 10e position au classement de la conférence et une place dans le tournoi Play-In assurée depuis jeudi. San Antonio affrontera Memphis sur la route mercredi.

DeMar DeRozan de San Antonio a récolté 23 points tandis que Jakob Poeltl a ajouté 17 points et 10 rebonds. Rudy Gay a marqué 12 points et Quinndary Weatherspoon a marqué 11 points pour les Spurs (33-39), qui ont perdu quatre matchs consécutifs.

Indiana Pacers 125-113 Raptors de Toronto

Né au Canada, Oshae Brissett a explosé pour un sommet en carrière de 31 points contre l’équipe déplacée de son pays et les Indiana Pacers ont remporté un match à domicile dans le tournoi Play-In de la NBA avec une raclée de 125-113 contre l’hôte des Toronto Raptors lors de la finale de la saison régulière. à Tampa, en Floride.

















1:55



Faits saillants des Indiana Pacers contre les Raptors de Toronto lors de la 21e semaine de la NBA



Brissett a complété un double-double avec 10 rebonds, tandis que Domantas Sabonis en a eu un avec 25 points et 16 rebonds, alors que les Pacers (34-38) ont cassé une séquence de deux défaites pour décrocher une huitième place à l’Est. Conférence. TJ McConnell a récolté 12 points et a égalé son sommet en carrière avec 17 passes décisives sur le banc.

Indiana a assuré qu’il finirait à égalité avec Charlotte ou Washington, mais comme les Pacers ont perdu la série de la saison contre les Hornets et les Wizards, ils ont été assurés de perdre le bris d’égalité à chacun, et ont ainsi décroché la neuvième tête de série du Play-In. Tournoi.

Ils accueilleront les Charlotte Hornets mardi soir dans le match à élimination simple 9-10.

Brissett, un attaquant de deuxième année de Syracuse qui est né à Toronto, a tiré 10 en 16 au total et 5 en 8 sur trois points en route pour marquer huit points de plus que son précédent record de 23 en carrière enregistré en avril. 21 contre Oklahoma City.