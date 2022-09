La superstar de la NBA, Steph Curry, garde ses pensées claires sur l’ancien commandant en deuil orange-blanc-nationaliste Donald Trump et la “menace” qu’il représente pour l’Amérique.

« Prendre Trump au sérieux ? Bien sûr », a déclaré Curry Pierre roulante dans une interview sur son activisme pour la couverture d’octobre du magazine. “La plupart de sa rhétorique – avant qu’il ne soit président, au cours de ses quatre dernières années, et même maintenant, s’il essaie de se représenter – a un ton de division qui n’a pas sa place dans notre pays.” “Aussi grave et aussi bruyante que soit la menace de lui ou de qui que ce soit d’autre qui se présente aux élections”, a-t-il poursuivi, “il y a une urgence et une intensité similaires qui sont nécessaires de l’autre côté.”

Je meeeeean, je pense personnellement que la “division” est une sorte de platitude en apesanteur parce que l’Amérique a toujours été divisée d’une douzaine de façons différentes et a certainement toujours été divisée entre des gens qui veulent voir une nouvelle Amérique sans suprématie blanche et, eh bien, MAGA les types. Pourtant, Curry a tout à fait raison sur la menace que représente Trump depuis le bureau ovale. Après tout, il a lancé une crise de colère après avoir perdu sa candidature à la réélection et il a utilisé son pouvoir pour lancer une campagne de propagande contre la fraude électorale qui a conduit à l’émeute du Caucasi-D-Day au Capitole des États-Unis.

Quoi qu’il en soit, Curry a parlé un peu plus à Rolling Stone de la prise de parole sur les questions politiques.

“Vous grandissez et évoluez sur la même page que ces conversations nationales et politisées, mais il n’est pas nécessaire que ce soit des côtés”, a-t-il déclaré. “Ce que j’essaie de faire, c’est d’être réel, mais aussi d’activer une conversation qui est parfois inconfortable.

“Les événements actuels de l’ère Trump, je ne me réveille pas en disant:” Je veux participer à cette conversation “”, a poursuivi Curry. “Certaines de ces choses tombent à votre porte et les gens veulent un point de vue ou un commentaire, et parfois vous toussez cela de manière non sollicitée.”

Mais Curry n’a pas seulement critiqué Trump. Le joueur de 34 ans avait également des restes de fumée pour l’administration Biden, qui, selon lui, s’est réjouie de son engagement à libérer la star de la WNBA Brittney Griner de l’emprisonnement en Russie.

Lorsque Griner était en détention provisoire, Curry a déclaré qu’il avait contacté ses contacts au sein de l’administration Biden, et il a déclaré qu’ils avaient rejeté sa branche d’olivier étendue au milieu des négociations d’échange de prison russes. “Ils nous disaient:” Ne dites rien “”, a déclaré Curry.

Welp, c’est pourquoi nous devons tous continuer à parler et garder nos pieds sur le cou de l’Amérique. Félicitations à Seph Curry pour avoir continué à s’exprimer alors que beaucoup de gens préféreraient qu’il soit juste tais-toi et dribble.

Les paroles de Curry viennent au milieu du récit de l’avocat de Brittney Griner PERSONNES qu’elle est « stressée » alors qu’elle attend des nouvelles sur son processus d’appel ou un éventuel échange de prisonniers après avoir été condamnée à neuf ans dans une prison russe.

En l’absence de nouvelles mises à jour sur ses prochaines étapes possibles, “Brittney est stressée et très préoccupée par l’avenir”, a déclaré son avocate Maria Blagovolina, associée chez Rybalkin Gortsunyan Dyakin and Partners. Blagovolina avait précédemment dit à PEOPLE qu’ils ne savaient pas si l’appel serait couronné de succès – et historiquement, les appels n’ont pas fait grand-chose pour changer les peines de prison russes – mais a déclaré qu’ils devaient essayer. “Nous devons utiliser toutes les opportunités légales dont nous disposons, et l’appel est l’une de ces opportunités”, a-t-elle déclaré.

SMH, libérez Brittney.