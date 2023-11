Steph Curry mérite plus que quiconque le week-end des étoiles 2025 au Chase Center – NBC Sports Bay Area & California

SAN FRANCISCO – La décision de la NBA d’accorder le All-Star Weekend 2025 aux Warriors de San Francisco témoigne de l’étonnante montée en puissance d’une franchise qui, il n’y a pas si longtemps, n’était qu’un terrain vague dans le paysage de la ligue.

Joe Lacob, PDG de Credit Warriors, et Peter Guber, co-président. Leur vision audacieuse et leur dynamisme incessant récoltent une autre récompense.

Créditez les Warriors, qui, au cours des 10 dernières années, sont devenus une bête mondiale.

Personne, cependant, ne mérite plus de crédit que Stephen Curry, arrivé en 2009 à une époque de disette au sein de la franchise, et qui a été le personnage principal de l’organisation qui, au cours de sa carrière, a connu un succès incroyable sur le terrain et encore plus sur la feuille de valeur. .

All-Star Weekend est, en bref, un autre élément du portefeuille volumineux de Steph Economy. Il a 35 ans, est populaire auprès des autres joueurs et extrêmement populaire auprès des fans.

Curry mérite ce cadeau. Et oui, la NBA a pris en compte son influence et sa présence de superstar lors du processus de sélection du site.

“Cela entre en ligne de compte dans le fait qu’il contribue à faire de ce marché un marché du basket-ball si désirable”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, à NBC Sports Bay Area. « Mais je détesterais lui mettre autant de pression ; il ne va nulle part pendant de nombreuses années. Il est encore dans la fleur de l’âge. C’est incroyable ce que Steph continue de faire.

À 35 ans, Curry au cours des huit premiers matchs de la saison affiche des chiffres qui rappellent sa saison 2015-16, lorsqu’il a remporté son deuxième prix MVP – par le premier vote unanime de la ligue. Il marque en moyenne 30,4 points par match, tirant à 54,5 pour cent depuis le terrain, dont 48,8 pour cent au-delà de l’arc.

Il n’y a aucun signe de ralentissement, même si Curry bénéficie sûrement de la baisse de son total de minutes en saison régulière du milieu des années 30 à la trentaine, par décret de l’entraîneur Steve Kerr.

Cela ne posera pas de problème dans un All-Star Game, dont le but est d’afficher les 24 joueurs votés ou choisis pour cet honneur.

Outre la performance, Curry reste l’un des athlètes professionnels les plus commercialisables au monde, quel que soit le sport. La NBA, comme vous pouvez le constater, ne manque pas de nombreuses occasions de promouvoir ses joueurs de renom.

“Il est si facile à commercialiser qu’il se commercialise uniquement par son jeu”, a déclaré Silver à propos de Curry. « Il est tellement multidimensionnel, pas seulement en termes de compétences en basket-ball, mais aussi parce qu’il s’identifie tellement aux fans. Parce qu’il n’est pas surdimensionné, c’est un gars humble et c’est une personne et un joueur tellement intelligent.

« Pensez à ce tournoi de golf (ACC Championship) qu’il a remporté cet été. Une combinaison de frapper ce coup depuis le tee, le coup de basket et ensuite de le voir sur le parcours. C’est juste un gars tellement attirant. Tout le mérite lui revient pour la façon dont il est perçu et accepté partout.

Lacob souhaite sans aucun doute que Curry puisse jouer encore une douzaine de saisons. C’est du fantasme. Steph n’oserait pas regarder aussi loin.

Il aura 36 ans – et à moins d’un mois de 37 ans – lorsque le All-Star Game aura lieu au Chase Center le 16 février 2025. C’est bien avancé dans les années NBA.

Peu importe, selon le commissaire. Et pas de soucis.

“Il prend tellement soin de son corps”, a déclaré Silver. “Nous sommes convaincus qu’il sera sur le terrain en tant que All-Star.”

Compte tenu de la trajectoire actuelle de Curry, c’est un très bon pari. Il a mérité le droit d’être l’hôte honoraire de l’événement phare de la ligue.

