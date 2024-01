Steph Curry et Sabrina Ionescu régleront le débat sur le meilleur jeu de tir à trois points du basket-ball lors du All-Star Weekend

Steph Curry et Sabrina Ionescu s’affronteront dans un défi à trois points ce mois-ci.





Étoile des Golden State Warriors Steph Curry et garde de la Liberté de New York Sabrina Ionescu sont prêts à s’affronter lors du tout premier concours à trois points NBA contre WNBA plus tard ce mois-ci.

La bataille entre les tireurs d’élite aura lieu le 17 février au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis pendant le All-Star Weekend et sera diffusée en direct sur la TNT.

Les deux joueurs sont réputés pour leur capacité à marquer en profondeur et pourront enfin régler un débat de longue date.

Les deux hommes s’étaient interpellés plus tôt cette année et le décor est désormais prêt pour découvrir quel joueur est le meilleur tireur à trois points du basket-ball.

Curry est deux fois champion du concours NBA à trois points et détient le record de la ligue pour la plupart des tirs à trois points réalisés (3 585).

Cependant, en 2023, Ionescu a établi un record WNBA pour le plus grand nombre de trois points en une seule saison (128). Elle aussi définir une WNBA et une NBA record de tous les temps dans la compétition à trois points la saison dernière, enregistrant 37 points sur 40 possibles.

“Je pense que je dois la faire sortir, nous devons régler ça une fois pour toutes”, a-t-on entendu Curry dire au micro lors d’un match le 25 janvier.

« Allons-y !! À bientôt sur la ligne des 3 points », Ionescu a répondu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Noah Graham/NBAE/Getty Images Curry et Ionescu posent pour une photo ensemble en 2019.

Dans le cadre du concours, les associations caritatives respectives de Curry et Ionescu recevront un don de la NBA et de la WNBA. Les deux hommes auront également l’occasion de collecter des fonds pour la Fondation NBA, qui vise à renforcer l’autonomisation économique de la communauté noire, chaque tir régulier valant 1 000 $, chaque ballon d’argent 2 000 $ et un trois points spécial de 29 pieds 9 pouces. appelé « STARRY Range Ball » d’une valeur de 3 000 $.

Selon le sortie officielleCurry devait tirer des ballons NBA depuis la ligne des trois points de la NBA, tandis que Ionescu était censé utiliser les équivalents WNBA – la ligne est un peu plus proche et le ballon est légèrement plus petit.

Mais, confiante en ses capacités, Ionescu a déclaré qu’elle souhaitait uniformiser les règles du jeu.

“Je vais tirer depuis la ligne NBA… ALLONS-Y,” dit-elle. a écrit le mardi X.

“Je pense que c’est la chose la plus cool qui soit”, Curry dit à TNT.

« J’aime la confiance, j’aime la compétition. C’est un nouveau format sur cette scène. Évidemment, je viens pour gagner. Je pense qu’elle l’est aussi.

