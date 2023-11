Steph Curry et Chris Paul notés lors de la victoire des Warriors contre les Pistons

Ce n’était pas joli, mais l’esthétique n’apparaît pas dans la colonne des gains. Lorsque la poussière de lundi soir est retombée, les Golden State Warriors avaient encore gagné, battant les Pistons de Détroit 120-109 pour passer à 6-2 cette saison… et, surtout, 5-1 sur la route.







Après la saison dernière, je remporterai n’importe quelle victoire. Ils sont tous géniaux.

Comme toujours, il est temps de noter les joueurs. Les notes sont basées sur mes attentes pour chaque joueur, un « B » représentant la performance moyenne de ce joueur.

Remarque : Le pourcentage de tirs réels (TS) est une mesure d’efficacité de score qui prend en compte les tirs à trois et les lancers francs. Au début des matchs de lundi, le TS moyen de la ligue était de 56,7 %.

Vert Draymond

28 minutes, 6 points, 9 rebonds, 8 passes décisives, 1 turnover, 2 fautes, tirs 2 contre 4, tirs à trois 0 contre 1, lancers francs 2 contre 2, 61,5% TS, +1

Green était le seul Warriors figurant sur le rapport de blessure, mais heureusement, il a pu disputer le seul match de l’année de l’équipe à Detroit, à environ 100 milles de sa ville natale de Saginaw.

Et il a livré un jeu extrêmement Draymond. Il y a eu des rebonds, des passes brillantes et des tonnes de cœur et de défense.

Je l’ai déjà dit à maintes reprises et je continuerai de le répéter : le vert a l’air rajeuni. Il est dans une forme phénoménale et joue avec toutes sortes d’énergie, ce qui est à la fois un témoignage de lui et un signe de la qualité qu’il pense de cette équipe.

Après avoir réalisé 500 passes décisives pour 204 revirements l’an dernier, Green en est à 40 passes décisives contre seulement 12 revirements. Et il est 14 sur 16 aux lancers francs.

Juste de bons signes partout.

Note : A

Bonus d’après-match : A mené l’équipe au niveau des rebonds et des passes décisives.

Kevon Looney

25 minutes, 10 points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 2 contres, 2 revirements, 4 fautes, tir 5 en 6, 83,3% TS, +5

Même si ses statistiques n’étaient pas aussi sophistiquées qu’il y a soir, il semblait que Looney était heureux d’affronter une zone avant de départ composée d’Isaiah Stewart et de Marvin Bagley III après avoir dû affronter Evan Mobley et Jarrett Allen dimanche. .

Un jeu calme pour Looney, mais un jeu solide certes. Il joue au basket sans erreur, ce qui ne devrait pas être surprenant.

Catégorie B

Andrew Wiggins

22 minutes, 4 points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 1 contre, 2 revirements, 2 tirs sur 9, 0 tirs sur 2, 0 lancers francs sur 2, 20,2 % TS, -4

Il se passe quelque chose avec Wiggins. La première semaine était un échantillon trop petit pour être concerné, mais maintenant nous en sommes à deux semaines plus une pré-saison difficile. Il semble que deux choses se produisent.

Wiggins se débat vraiment d’une manière assez inquiétante. Ou, Wiggins est gravement touché par la blessure aux côtes dont il aurait été victime, selon les rumeurs.

Si le premier cas est le cas, je ne suis pas entièrement sûr de la solution. Si tel est le cas… éteignez-le ! Les Warriors sont suffisamment profonds pour pouvoir passer quelques semaines sans Wiggins et tout se passer bien. Si une blessure affecte autant son jeu, mettez-le sur la touche jusqu’à ce qu’il soit en bonne santé. C’est la meilleure chose pour sa santé et son confort, pour ses performances et pour l’équipe.

C’était le meilleur match de rebond de Wiggs de la saison, donc c’était bon à voir. Après avoir réussi seulement 11 rebonds lors de ses cinq premiers matchs de l’année, Wiggins compte 16 rebonds lors des trois derniers matchs. Et il a eu un vol, donc ma durée de vie sur ce tweet a été très courte.

Stanley Umude a également marqué 15 points dans ce match, alors peut-être que mes tweets ont plus de pouvoir que je ne le pensais.

Wiggins ne semble tout simplement pas disposé à miser sur ses qualités athlétiques pour le moment. Il se contente de mauvaises tentatives de tir au lieu d’attaquer le cercle. C’est peut-être dû à une blessure potentielle. C’est peut-être dû à un cas mineur de Ben Simmonitis – Wiggins a établi de nouveaux plus bas en carrière en termes de pourcentage de lancers francs chacune des deux dernières saisons, atteignant 63,4 % en 2021-2022, puis 61,1 % en 2022-23… et maintenant il est 15 sur 28 (53,6 %) du côté caritatif cette année.

Malheureusement, il ne semble pas avoir de plan B vers lequel se tourner. Dans le passé, nous avons vu Wiggins évoluer vers un rôle de meneur de jeu lorsque son buteur était absent, mais cette année, il n’a obtenu que six passes décisives en plus de 200 minutes d’action.

Sa défense périmétrique sur le ballon est toujours très solide, et il a fait du bon travail ces derniers temps en étant actif sur le verre offensif pour maintenir les choses en vie. Mais sinon, ça a été difficile à regarder.

Note : C-

Bonus d’après-match : Le pire plus/moins de l’équipe.

Steph Curry

33 minutes, 34 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 3 revirements, 1 faute, 12 tirs sur 26, 7 tirs à trois sur 17, 3 lancers francs sur 4, 61,2 % TS, +17

Eh bien, Steph Curry est bon. C’est ce que je retiens principalement de cette performance.

Quelqu’un a quelque chose à ajouter à cela ?

Il a également récolté 16 des 22 premiers points de l’équipe et a semblé se présenter à chaque fois qu’ils avaient besoin d’un seau. Il est bon, les amis.

Note : B+

Bonus d’après-match : A mené l’équipe en points et plus/moins.

Klay Thompson

28 minutes, 17 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 2 revirements, 1 faute, tir 8 sur 16, tirs à trois sur 1, 53,1% TS, +1

Un jeu de tir difficile à distance de la part de Klay, mais il a presque compensé en tirant 7 sur 8 depuis l’intérieur de l’arc. Peut-être que cela l’encouragera à explorer d’autres options à deux points.

Ce n’était pas un match particulièrement bon selon les standards de Klay, mais je suis juste heureux que A) sa sélection de tirs soit si bonne en ce moment, et B) qu’il joue les deux côtés d’un match consécutif.

Note : C+

Dario Saric

21 minutes, 12 points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 1 faute, tir 4 sur 8, trois sur 2 sur 5, lancers francs 2 sur 2, 67,6% TS, +1

Après un match difficile dimanche, Šarić – et toute l’unité de banc – ont largement rebondi lundi. C’est juste une telle joie de le voir jouer. Il peut frapper le bord en défense et au rebond, il peut le poser au sol et l’amener jusqu’au trou, et il peut étirer le terrain. Et surtout, il n’a jamais l’impression qu’il fait le mauvais jeu.

Il est tout simplement super, super solide.

Note : A

Jonathan Kuminga

19 minutes, 10 points, 1 rebond, 1 interception, 1 bloc, 1 turnover, 3 fautes, 2 tirs sur 8, 0 tirs sur 3, 6 lancers francs sur 8, 43,4% TS, 0 +/ –

JK a un peu forcé le problème ces derniers temps. Il a dépensé plus d’énergie en attaque et l’efficacité n’a pas été au rendez-vous, et il y a eu moins d’énergie pour le verre. Il a réussi 13 rebonds en trois matchs, mais seulement sept rebonds en quatre matchs depuis.

Il assume le rôle de buteur de banc, et même si vous pouvez voir la vision, c’est un peu maladroit pour le moment.

Note : C

Trayce Jackson-Davis

0 minute, 0 point, +1

Après avoir joué un rôle important dimanche, TJD n’est entré sur le terrain que pendant la dernière demi-minute environ de temps poubelle.

Chers guerriers : s’il vous plaît, faites quelques éruptions pour que les tours puissent jouer !

Note : Incomplet

Chris Paul

21 minutes, 17 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, tirs 6 sur 9, tirs à trois 2 sur 3, lancers francs 3 sur 3, 82,4% TS, +13

Pour la première fois cette année, nous avons eu le plaisir de voir à quel point le CP3 peut être efficace en tant que buteur, pas seulement un meneur de jeu. Dieu de milieu de gamme et roi flottant avec un tir à trois points de qualité, cette version de Paul n’est pas seulement digne du sixième homme de l’année : il est digne d’un All-Star.

Les Warriors ne gagneront probablement pas ce match sans Paul, et je ne sais pas combien de matchs ils auraient gagnés sans Paul. Je pense qu’il est tout à fait clair que Mike Dunleavy Jr. a réussi un grand chelem dès son premier swing en tant que directeur général.

Maintenant, ne vous laissez pas trop prendre par le score et oubliez cette folie :

Ouais. Ça va jouer.

Note : A+

Gary PaytonII

24 minutes, 6 points, 6 rebonds, 2 interceptions, 2 fautes, tir 3 en 5, 60,0% TS, +11

Payton a progressivement grimpé dans le tableau des profondeurs tout au long de l’année et est actuellement en avance sur tous les gardes et ailes autres que Paul, Curry et Thompson. Il était dans la formation finale, d’abord avec Curry, Thompson, Green et Looney, puis avec Curry, Thompson, Green et Paul.

Sa combinaison de défense et d’énergie apporte énormément à cette équipe. Il aide non seulement à neutraliser des tonnes de possessions adverses, mais il les transforme en bonne mine à l’autre bout du terrain grâce à des opportunités de transition.

Et c’est une joie de le revoir en bonne santé.

Note : A-

Moïse Maugrey

19 minutes, 4 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, tir 2 sur 6, 0 sur 2 trois, 33,3% TS, +8

Moody avait été un peu passif lors de ses derniers matchs. Pas dans celui-ci. Il est entré en jeu dès le premier quart-temps et a immédiatement commencé à avoir un impact par son énergie et son agressivité, particulièrement du côté défensif.

Parfois, Moody joue comme un secondeur chasseur de balles, se promenant simplement, attendant le bon moment, puis attaquant à toute vitesse avec ses muscles déployés. Il a réalisé quelques vols cette année où il avait l’impression d’avoir réussi un entre-deux puis d’arracher le ballon de basket.

Avec une certaine négligence et un manque d’énergie imprégnant les Dubs au cours de cette séquence consécutive, l’énergie de Moody’s qui a donné le ton a été assez critique. Et cette partie de son jeu est géniale à voir :

Note : B+

Brandin Podziemski

0 minute, 0 point, +1

Juste quelques secondes de temps perdu pour Podz, je vais donc répéter ce que j’ai dit à propos de TJD : s’il vous plaît, ayez quelques éruptions, Warriors. Je veux voir ces gars faire du cerceau.

Les DNP de lundi : Cory Joseph

Les inactifs du lundi : Usman Garuba, Lester Quiñones, Jérôme Robinson

