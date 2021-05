Steph Curry du Golden State Warrior termine la première mi-temps avec un buzzer à 3 points avant vs LA Lakers

Avant le match à haute tension entre les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers, le commentateur Mike Jackson avait averti les Lakers de ne pas laisser Stephen Curry jouer en tête-à-tête. Et il semble que les La Lakers ont suivi les conseils. Cependant, même cela ne suffisait pas pour arrêter Curry, qui est sous forme rouge vif.

Jeudi matin, lors du match entre les Warriors et les Lakers, Curry a cloué un trois points pour terminer la première mi-temps avec 15 points. Et ce qui rend son coup de saut encore plus spécial, c’est qu’il a navigué trois défenseurs avant de le terminer juste au moment où le buzzer sonnait pour prolonger l’avance des Warriors à 55-42.

Le coéquipier de Curry, Klay Thompson, qui n’a pas commencé le match en raison de sa blessure, a jeté sa main en l’air avec incrédulité.

Regardez sa réaction ici:

La star du basket-ball de 33 ans a commencé le match un peu lentement, mais il a vite rattrapé son retard en récoltant 15 points en première mi-temps. Curry a terminé le match avec 37 points, sept rebonds et trois passes sous son nom. Outre Curry, Andrew Wiggins a également joué pour les Warriors. Il a marqué 21 points, deux passes et trois rebonds.

Cependant, malgré l’héroïsme de Curry, les Warriors ont perdu le match 100-103 aux mains de La Lakers.

Le score était à égalité à 100-100 avec 58,2 secondes à jouer lorsque le grand NBA LeBron James a réussi un trois points alors que les Lakers confirmaient leur place dans les barrages NBA 2021. Le joueur de 36 ans a également été poussé par Draymond Green à 2:07, cependant, même cela n’a pas empêché le grand NBA de faire l’un des plus gros coups pour son équipe quand ils en avaient le plus besoin.

James a terminé le match avec 22 points, 11 rebonds et 10 passes pour son équipe. Outre James, Anthony Davis a également joué pour les Lakers. Il a marqué 25 points, 12 rebonds et deux passes décisives.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici