Steph Curry draine un trou d’un coup à l’American Century Celebrity Golf Championship

Stephen Curry, réputé pour ses coups extraordinaires sur le terrain de basket, a mis en valeur ses talents de golfeur samedi, encaissant un superbe trou en un lors du championnat de golf American Century Celebrity 2023 au Nevada.

La star des Golden State Warriors, qui continue de diriger le tournoi de 54 trous avant dimanche, a vidé son coup de départ sur le septième trou par 3 de 152 verges au parcours de golf Edgewood Tahoe, ce qui a suscité une réaction de Curry semblable à gagner la NBA Finales.

Alors que le ballon se frayait un chemin gracieusement dans la coupe, l’exaltation de Curry en était une pour les livres. Il a rapidement sprinté sur le fairway – rappelant une pause rapide sur le terrain de basket – et a joyeusement levé son poing droit en l’air.

Il s’agissait du premier trou d’un coup sur le septième trou du parcours en 33 ans d’histoire du tournoi.

« C’était mon deuxième (trou d’un coup) » Curry a déclaré à NBC lors de la manche de samedi. « Le faire sur ce trou est incroyable. Wow. … Je serai à bout de souffle pour le reste de la journée, mais pour une bonne raison. »

Le succès de Curry à Edgewood Tahoe s’est cependant étendu au-delà de cet as remarquable. Le joueur de 35 ans a démontré ses prouesses au golf vendredi en obtenant la première avance du tournoi avec un impressionnant 27 points. Le tournoi utilise un système de notation Stableford modifié qui attribue des points pour le par (1), le birdie (3) et l’aigle (6), tout en déduisant des points (2) pour le double bogey ou pire.

Les exploits de Curry sur le terrain de golf mettent en évidence son talent exceptionnel au-delà du domaine du basket-ball, et ses performances étonnamment supérieures et son enthousiasme contagieux ont laissé les fans attendre avec impatience des moments plus mémorables de sa part sur le green ce week-end.

Il cherchera à remporter la victoire lors du troisième et dernier tour dimanche, mais il devra faire face à une rude concurrence. Le peloton étoilé de cette année comprend le champion en titre Tony Romo, le Temple de la renommée John Elway, le duo des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et Travis Kelce, Joe Pavelski et Alex Killorn de la LNH, l’icône de la NBA Charles Barkley, la légende des Cowboys de Dallas Emmitt Smith, FOX Sports college l’analyste de football Reggie Bush et les quarts-arrière de la NFL Aaron Rodgers et Josh Allen – pour n’en nommer que quelques-uns.

Pourtant, Curry a tout un système de soutien derrière lui. Pièce A:

« Je descends encore de la montée d’adrénaline » Curry a déclaré après la fin de la manche samedi.

« C’était dingue. »