Steph Curry détaille Steve Kerr « très humain » guidant les Warriors à travers le deuil – NBC Sports Bay Area & California

Alors que la communauté de la NBA et du basket-ball du monde entier pleure la mort de l’entraîneur adjoint des Warriors, Dejan Milojević, Steve Kerr a géré la situation inimaginable comme le leader Golden State le connaît.

Et même si les Warriors ont résisté à de nombreuses tempêtes, aucune n’a été comme celle-ci. Dans une interview exclusive avec Marcus Thompson II de The Athletic, le meneur Steph Curry a expliqué comment Kerr a fait de son mieux pour guider une équipe désemparée – tout en étant lui-même alourdie par la tristesse – alors qu’elle retournait d’une manière ou d’une autre au basket-ball.

“Il est tout simplement très humain”, a déclaré Curry à Thompson. “Je veux dire que dans le basket-ball, c’est important, mais ce n’est pas et n’a jamais été la priorité lorsqu’il s’agit de sa capacité à gérer les gens, son staff, l’équipe, à gérer, Donc, à la lumière d’une expérience traumatisante comme celle-ci, cela brille de mille feux.

“Parce qu’il a une manière d’utiliser des mots authentiques – prendre soin les uns des autres, mettre la personne avant tout – et il fait écho à cela dans la façon dont il parle de Deki.”

Milojević, affectueusement surnommé « Deki », est décédé mercredi matin à Salt Lake City, dans l’Utah, après avoir subi une crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe la nuit précédente. Selon Thompson, la famille de Milojević – sa femme Natasa, leur fils Nikola et leur fille Masa – s’est envolée pour l’Utah et a finalement décidé de le retirer du système de réanimation.

C’est Kerr qui a dû informer les membres de l’organisation Warriors de la mort de Milojević – l’ensemble du groupe de voyage d’environ 50 personnes, selon Thompson.

“Il n’y a pas de mots pour gérer ce genre de moment”, a déclaré Curry à Thompson. “Mais quand il a été le premier à parler, il n’a pas hésité du tout et a fait de son mieux pour accueillir le moment avec sincérité et respect pour ce que Deki signifiait pour nous tous. Vous êtes la première personne à parler devant toute l’organisation qui voyageait et la famille de Deki – il n’était pas obligé de le faire. Mais il a choisi de le faire.

Kerr a également choisi d’honorer Milojević après son décès en célébrant l’entraîneur bien-aimé avant le premier entraînement complet de Golden State.

Les matchs de l’équipe contre les Utah Jazz ce mercredi et les Dallas Mavericks vendredi au Chase Center ont tous deux été reportés et, selon Thompson, Kerr a demandé lundi aux Warriors de regarder l’hommage à Milojević organisé par KK Partizan et KK Mega Basket, pour qui il a joué. et entraîneur, respectivement, avant que les deux équipes ne s’affrontent dans sa ville natale de Belgrade, en Serbie.

Encore une fois, ce n’était pas quelque chose que Kerr devait faire – mais il a choisi de le faire. Et il est clair que cela signifie tout pour Curry et le reste des Warriors.

