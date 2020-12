Après avoir passé neuf mois hors cour, à faire des choses significatives et à lancer sa propre marque, Steph Curry est de retour sur le court. « Je n’ai jamais joué à un match depuis si longtemps », a déclaré Curry aux médias après que les Golden State Warriors aient commencé leur camp d’entraînement avec un entraînement individuel mercredi.

Un pire record 15-50 dans la ligue et le COVID-19[feminine La pandémie a entraîné une interruption plus longue que prévu pour les guerriers, mais Curry est passé de force en force. Alors que les restrictions se sont assouplies, il a commencé à jouer dans des mêlées, ce qui a finalement conduit à des séances d’entraînement 5 contre 5 avec ses coéquipiers jusqu’au mois dernier. «C’était bien de se débarrasser un peu des toiles d’araignées et de ne pas attendre décembre pour obtenir une action en direct compétitive avant de disputer des matchs de saison régulière», a déclaré Curry.

Dans une basse saison comme jamais auparavant, Curry a non seulement renforcé sa main gauche, mais s’est également maintenu pertinent grâce au principal spécialiste américain des maladies infectieuses, le Dr Phil Mickelson. Et il a également vu la «bulle». «C’était bizarre de regarder la bulle. C’était agréable d’être fan pendant un certain temps, mais je veux absolument jouer au basket-ball de compétition et dans des matchs qui comptent », a-t-il noté.

Contrairement à il y a quelques années, les Warriors ne portent pas l’étiquette des favoris, mais Curry a beaucoup à supporter car Klay Thompson a été exclu pour la deuxième saison consécutive. « Ce sera une année difficile sans lui », a admis Curry. Les Warriors attendent avec impatience que leur deuxième choix au repêchage, James Wiseman, assume un rôle plus important et Curry sait que le joueur de 19 ans contribuera à faire d’eux une bien meilleure équipe de basket-ball. «Il a un jeu qui ne ressemble pas à un joueur de 19 ans. Il ne manque pas de confiance et il sait qu’il appartient ici », a déclaré Curry van Wiseman.

Arrivé au début de la nouvelle saison, Curry and the Warriors donne un pronostic pour la saison NBA 2020-21 contre les Brooklyn Nets sur la route et il connaît l’anticipation et les attentes qui accompagneront le match alors que Kevin Durant jouera contre son ancien coéquipiers. pour la première fois depuis son arrivée à Brooklyn. Tout droit de Brooklyn, ils se dirigent vers Milwaukee pour jouer le jour de Noël. « J’ai besoin de savoir ce que nous allons faire pour Noël à Milwaukee », a déclaré Curry avec un sourire. « Mais à part ça, ça va être plutôt cool de jouer à nouveau au basket.