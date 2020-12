La bête quotidienne

La nouvelle bombe CNN de Project Veritas: Jeff Zucker pense que Rudy Giuliani est « fou »

Plus tôt cette semaine, Project Veritas a publié le premier de ce qu’il promettait d’être de nombreuses révélations choquantes des réunions éditoriales internes de CNN, que le fondateur James O’Keefe semble avoir infiltré et enregistré au cours de plusieurs semaines. a essayé de faire du foin du fait qu’un membre du personnel de haut niveau de CNN considérait l’animateur de Fox News Tucker Carlson comme raciste – tout en identifiant mal le membre en question. Leur dernière bombe? Le président de CNN, Jeff Zucker, pense que Rudy Giuliani est «fou». Selon le site Web de Project Veritas, O’Keefe pense qu’il sera «pratiquement impossible pour le public américain de prendre au sérieux les reportages de CNN après avoir écouté ces bandes». Et pourtant, une fois de plus, rien de ce que Zucker a dit ne devrait surprendre quiconque a prêté attention à Giuliani, en particulier dans les semaines qui ont suivi la perte de l’élection présidentielle par Trump face à Joe Biden. « Il y a un terme pour ce que Rudy Giuliani est soupçonné d’être, ce qui est ‘idiot utile’ ‘, peut-on entendre une voix identifiée comme Zucker dans une cassette réalisée quelques jours à peine après que l’homme anciennement connu sous le nom de «maire de l’Amérique» ait commencé à diffuser du matériel prétendument obtenu de l’ordinateur portable de Hunter Biden. qualifient les efforts de Giuliani de saper les élections d’une «histoire vraiment importante», ajoutant: «Cela est lié à la campagne de désinformation par e-mail de Hunter Biden. C’est comme ça que nous procédons, parce que tout est lié et fait partie intégrante d’un. Je sais que Washington travaille à mettre tout cela ensemble. »Dans un appel plus récent, lorsqu’un autre membre du personnel suggère que« la vraie folie est le client », faisant référence au président Trump,« pas aux avocats », la voix identifiée comme Zucker est d’accord avant de dire: «Je pense que vous soulevez un bon point sur le fait non seulement de le mettre en gage sur l’équipe juridique folle, mais c’est le client qui dirige l’équipe juridique folle.» D’autres commentaires de Zucker qui semblent avoir scandalisé Project Veritas concerne les allégations sans fondement de pédophilie contre Biden qui ont circulé en ligne, en particulier parmi les groupes Facebook de QAnon, à l’approche des élections. millions d’abonnés, ce qui est juste au-delà », dit-il sur une autre cassette. «Vous savez qu’il est tout simplement inacceptable que le président des États-Unis en fasse le trafic et le fasse.» Une fois de plus, un exposé destiné à donner une mauvaise image de Zucker et de CNN a seulement révélé qu’ils adhéraient simplement à la réalité. CNN Sting dévoile des nouvelles explosives selon lesquelles Tucker Carlson est raciste Inscrivez-vous maintenant! Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.