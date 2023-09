STEMCELL Technologies s’associe à Science World pour donner aux filles les moyens de poursuivre des carrières scientifiques

STEMCELL Technologies, la plus grande entreprise de biotechnologie au Canada, est heureuse d’annoncer qu’elle sera le partenaire principal du Sommet Girls and STEAM à Science World à Vancouver.

Le Sommet, qui aura lieu le 4 novembre 2023, est un événement d’une journée complète avec des ateliers, des activités pratiques, une présentation principale et des séances avec des mentors expérimentés qui travaillent dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, art et design, et mathématiques).

La science va bien au-delà de ce qui se passe en laboratoire. Il offre une perspective qui peut susciter une curiosité profondément ancrée chez les jeunes esprits et enrichir tous les aspects de nos vies », a déclaré Sharon Louis, vice-présidente principale de la recherche et du développement chez STEMCELL. « L’éducation scientifique – en classe et dans le monde – peut conduire à des expériences qui changent la vie et à des opportunités illimitées pour les jeunes femmes et les filles. STEMCELL est fier de soutenir le programme Girls and STEAM pour rendre la science plus accessible et contribuer à enflammer la passion de la prochaine génération de scientifiques et de dirigeants.

Le programme Girls and STEAM offre un espace accueillant où les personnes âgées de 12 à 14 ans qui s’identifient comme fille, trans, Genderqueer, non binaire, bispirituelle et en question de genre, peuvent participer à des expériences d’apprentissage basées sur les STEAM en personne et en ligne. , connectez-vous avec des personnes travaillant dans des carrières liées au STEAM et découvrez les futures opportunités STEAM.

« Chez Science World, nous nous engageons à proposer « la science pour tous », et cela implique notamment d’éliminer les obstacles qui empêchent les filles et les femmes de participer pleinement aux domaines STIAM », a déclaré Tracy Redies, présidente et directrice générale de Science World. « Il s’agit de leur offrir des opportunités et de favoriser une culture d’équité dans les industries STIAM. Nous sommes ravis de créer une plateforme où les jeunes femmes et les filles de notre communauté peuvent être inspirées par des femmes accomplies ayant des carrières scientifiques passionnantes.

Pour en savoir plus sur les filles et STEAM, veuillez visiter Science World site web. Plus d’informations sur l’engagement de STEMCELL en faveur de la diversité et de l’inclusion sont disponibles ici.