Stellato-Dudek et Deschamps du Canada remportent l’or en couple au Grand Prix de France

La Canadienne Deanna Stellato-Dudek est entrée dans l’histoire au Grand Prix de France samedi, devenant l’athlète la plus âgée à remporter un Grand Prix de patinage artistique.

Stellato-Dudek, 39 ans, et son partenaire Maxime Deschamps ont remporté l’épreuve en couple, deux semaines après avoir décroché l’argent à Skate America.

Le duo montréalais a marqué 185,84 points au total pour battre l’équipe française Camille et Pavel Kovalev (179,85). Les Allemands Annika Hocke et Robert Kunkel ont terminé troisièmes (179,73).

REGARDER | Stellato-Dudek, Deschamps décrochent l’or : Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps remportent l’or en couple en France Le duo canadien s’est hissé sur la plus haute marche du podium au Grand Prix de France ISU.

Les Canadiens Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen ont décroché la médaille d’argent en danse sur glace avec 201,93 points, derrière les Italiens Charlene Guinard et Marco Fabbri (207,95). Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, de France, ont terminé troisièmes (187,15).

Leurs compatriotes canadiens Molly Langhan et Dmitre Razgulajevs ont terminé 10e (153,72).

REGARDER | Fournier Beaudry et Soerensen revendiquent l’argent : Les Canadiens Soerensen et Fournier Beaudry décrochent la médaille d’argent en danse sur glace au Grand Prix de France Les Canadiens ont terminé deuxièmes derrière les Italiens au Grand Prix de France de l’ISU.

Le Canadien Wesley Chiu a terminé 10e chez les hommes avec 209,95 points, tandis que le Français Adam Siao Him Fa est monté de la troisième place au sommet du podium à domicile avec 268,98.

Le Japonais Sōta Yamamoto a remporté l’argent (257,90), suivi de son compatriote Kazuki Tomono à la troisième place (248,77).

REGARDER | Siao Him Fa remporte l’or à domicile : Le favori national Adam Siao Him Fa prend la tête du Grand Prix de France Le Français a patiné un programme libre presque sans faute pour remporter le prix le plus élevé chez les hommes dans son pays d’origine.

La Belge Loena Hendrickx a marqué 216,34 points pour remporter le titre féminin en France, terminant première du programme court et du programme libre.

La Sud-Coréenne Kim Ye-Lim (194,76) et la Japonaise Rion Sumiyoshi (194,34) ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

REGARDER | Hendrickx remporte la compétition féminine : La Belge Loena Hendrickx prend le libre féminin au Grand Prix de France La patineuse belge a dominé la compétition en route vers la première place du programme de patinage libre.

Le Grand Prix de France est le troisième Grand Prix ISU de patinage artistique de la saison, après Skate Canada International et Skate America.

La quatrième étape du circuit est le trophée MK John Wilson, du 11 au 13 novembre, à Sheffield, en Angleterre.

Les patineurs sont affectés à deux compétitions du Grand Prix, et les six meilleurs de chaque discipline participeront à la finale du Grand Prix, du 8 au 11 décembre à Turin, en Italie.

Regardez la couverture en direct du Grand Prix de France sur CBCSports.ca, Gemme de Radio-Canada et l’application CBC Sports pour iOS et Android. La couverture se termine dimanche avec le gala à 8 h 30 HE.