L’Ontario aujourd’hui51:38Des milliards de subventions pour une usine de batteries Volkswagen EV

Est-ce un bon rapport qualité/prix ? Nous nous penchons sur un énorme investissement et ce qu’il signifiera pour l’Ontario, avec le maire de St. Thomas, Joe Preston, Rachel Doran de Clean Energy Canada, le PDG de Ring of Fire Metals Kristan Straub et le stratège minier Stan Sudol de The Republic of Mining.