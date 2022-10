Stellantis se tourne vers les matériaux australiens pour ses véhicules électriques

Cette image, de juillet 2021, montre un véhicule électrique Citroën e-C4 exposé dans un showroom à Paris, en France. Citroën est une marque de Stellantis, l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde.

Stellantis a déclaré que, jusqu’à présent, plus de 30 millions de dollars australiens (environ 18,95 millions de dollars) avaient été “investis dans des forages, des essais métallurgiques et des études de développement”. Une étude de faisabilité définitive du projet doit débuter ce mois-ci.

Dans un communiqué, l’entreprise a décrit NiWest comme une opération qui produirait chaque année environ 90 000 tonnes de “sulfate de nickel et de cobalt de qualité batterie” pour le marché des véhicules électriques.

Lundi, le constructeur automobile a déclaré qu’un protocole d’accord non contraignant relatif à la “future vente de quantités de produits de nickel et de sulfate de cobalt de qualité batterie” avait été signé avec la société cotée à Sydney. Ressources GME Limitée .

Dans sa déclaration de lundi, Stellantis – dont les marques incluent Fiat, Chrysler et Citroën – a fait référence à son objectif que toutes les ventes de passagers en Europe soient électriques à batterie d’ici 2030. Aux États-Unis, il veut un “50% de voitures particulières et de camions légers”. Mix des ventes BEV” dans le même délai.

“La sécurisation des sources de matières premières et de l’approvisionnement en batteries renforcera la chaîne de valeur de Stellantis pour la production de batteries de véhicules électriques”, a déclaré Maxime Picat, directeur des achats et de la chaîne d’approvisionnement chez Stellantis.

Les projets de véhicules électriques de Stellantis le mettent en concurrence avec des entreprises comme Elon Musk Tesla ainsi que des entreprises comme Volkswagen , Gué et GM .

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques devraient atteindre un niveau record cette année. L’expansion du secteur et d’autres facteurs créent des points de pression en ce qui concerne l’approvisionnement en batteries cruciales pour les véhicules électriques.

“L’augmentation rapide des ventes de véhicules électriques pendant la pandémie a mis à l’épreuve la résilience des chaînes d’approvisionnement de batteries, et la guerre de la Russie en Ukraine a encore exacerbé le défi”, note l’AIE, ajoutant que les prix de matériaux comme le lithium, le cobalt et le nickel “ont bondi”. “

“En mai 2022, les prix du lithium étaient plus de sept fois plus élevés qu’au début de 2021”, ajoute-t-il. “La demande sans précédent de batteries et le manque d’investissement structurel dans de nouvelles capacités d’approvisionnement sont des facteurs clés.”