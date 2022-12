Stellantis rappelle 1,25 million de camions Ram pour un problème de hayon

Stellantis rappelle environ 1,25 million de camionnettes car les hayons peuvent ne pas se fermer complètement et la cargaison pourrait se répandre sur la route.

Le rappel concerne les camionnettes Ram 1500, 2500 et 3500 des années modèles 2019 à 2022.

La société, anciennement Fiat Chrysler, a déclaré avoir constaté que les plaques de butée des micros pouvaient ne pas être alignées correctement pour permettre une fermeture complète. Stellantis dit qu’il n’est pas au courant d’accidents ou de blessures liés.

La plupart des camions rappelés se trouvent en Amérique du Nord.

Le rappel touche environ 120 759 véhicules au Canada, plus de 26 600 au Mexique et plus de 27 000 à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Les concessionnaires inspecteront l’alignement de la gâche du hayon et l’ajusteront si nécessaire. Les clients seront informés à partir du 27 janvier. En attendant, Stellantis dit que les propriétaires doivent s’assurer de sécuriser toute cargaison dans les lits.

Les camionnettes avec “hayons multifonctions”, le Ram 1500 Classic, et les camions équipés de capteurs qui avertissent les conducteurs des hayons non sécurisés ne sont pas concernés par le rappel, indique la société.