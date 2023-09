Stellantis propose une augmentation de salaire de 14,5 % à l’UAW, quelques jours avant une éventuelle grève

Stellantis a proposé vendredi d’importantes augmentations de salaire sur quatre ans à ses travailleurs horaires représentés par les Travailleurs unis de l’automobile, alors qu’elle se démène pour éviter une grève coûteuse.

L’offre du constructeur automobile prévoirait une augmentation de salaire de 14,5 % sur la durée de quatre ans de l’accord proposé pour la plupart des quelque 43 000 travailleurs horaires représentés par l’UAW de Stellantis. Les employés les plus récents ou en progression bénéficieraient d’une augmentation de 27 % de leur salaire de départ et d’une période plus courte – six ans, contre huit ans dans le cadre de l’accord actuel – pour accéder au taux de salaire maximum.

Les contrats actuels entre l’UAW et les trois constructeurs automobiles de Détroit expireront jeudi à 23 h 59. Les dirigeants syndicaux ont menacé de faire grève si aucun accord n’était conclu d’ici là. L’UAW n’a jamais, dans son histoire, appelé à des grèves majeures simultanément contre les trois entreprises.

de Stellantis offre offre également à ses employés représentés par l’UAW un « paiement unique de protection contre l’inflation » de 6 000 $ au cours de la première année de l’accord, et un total de 4 500 $ de paiements supplémentaires au cours des trois années suivantes.

En outre, la proposition ferait du Juneteenth un jour férié payé pour les travailleurs couverts par l’accord.

« Il s’agit d’une offre responsable et solide qui nous permet de continuer à offrir de bons emplois à nos employés aujourd’hui et à la prochaine génération ici aux États-Unis », a déclaré Mark Stewart, directeur de l’exploitation de l’unité nord-américaine de Stellantis. « Cela protège également la capacité future de l’entreprise à continuer à être compétitive à l’échelle mondiale dans un secteur en transition rapide vers les véhicules électriques. »

Le vice-président de l’UAW, Rich Boyer, a déclaré à CNBC que les négociations étaient en cours et se poursuivraient dans l’espoir d’aboutir à un accord avant la date limite. Si aucun accord n’est trouvé, le syndicat prendra les mesures appropriées, a-t-il ajouté.

L’augmentation salariale proposée est plus importante que celles proposées au syndicat par ses concurrents General Motors et Ford Motor, qui ont proposé des augmentations de 10 % et 9 %, respectivement. Les deux sociétés ont également proposé des primes de ratification supplémentaires que Stellantis n’offrait pas.

Mais l’accord proposé est encore bien en deçà des revendications du syndicat, qui comprennent, entre autres, une augmentation du salaire horaire de 40 %, une semaine de travail de 32 heures et le rétablissement des régimes de retraite de type traditionnel. Seulement environ 30 % des travailleurs de Stellantis représentés par l’UAW – ceux embauchés avant octobre 2007 – disposent actuellement d’un régime de retraite.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a rejeté les offres de GM et de Ford comme étant insuffisantes. Il a qualifié l’offre de GM, présentée jeudi, de « proposition insultante qui est loin d’être un accord équitable pour les travailleurs de l’automobile américains ».

Les membres de l’UAW ont voté massivement le mois dernier pour accorder aux dirigeants syndicaux le pouvoir de déclencher des grèves si cela est justifié.

— Michael Wayland de CNBC a contribué à cette histoire.