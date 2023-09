Stellantis propose des augmentations et une protection contre l’inflation à l’UAW alors que les grèves se poursuivent

Stellantis a déclaré samedi que sa proposition la plus récente aux Travailleurs unis de l’automobile comprenait des augmentations de près de 21 % sur la durée du contrat, y compris une augmentation salariale immédiate de 10 %, et la fin des niveaux de salaire pour certains travailleurs, le dernier développement d’une confrontation historique. entre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit et le syndicat.

La proposition du constructeur Jeep, qui s’inscrit dans la lignée des propositions de Gué et Moteurs généraux continuerait également à offrir une participation aux bénéfices aux travailleurs, selon de nouveaux détails sur l’offre publiés samedi par l’entreprise.

« Les équipes ont été très, très attentives à nous écouter, très attentives à proposer les meilleures offres possibles qui protègent également… l’entreprise », a déclaré le COO Mark Stewart lors d’un appel samedi avec des journalistes.

L’impasse entre l’UAW et les grands constructeurs automobiles Stellantis, Ford et General Motors a atteint son paroxysme vendredi, le syndicat ayant déclenché des arrêts de travail après qu’un accord n’ait pas été respecté avant la date limite de jeudi soir. La soi-disant grève de mobilisation a commencé par des débrayages dans trois usines clés – une pour chaque constructeur automobile – avec la possibilité que l’UAW puisse appeler davantage de ses membres à se joindre à la grève si nécessaire.

Le syndicat réclame, entre autres, des augmentations de salaire horaire de 40 %, une semaine de travail réduite à 32 heures, un retour aux retraites traditionnelles, l’élimination des niveaux de rémunération et le rétablissement des ajustements au coût de la vie. L’UAW n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la proposition.

Pendant ce temps, Ford et GM ont repris les négociations samedi après qu’aucune discussion n’ait eu lieu entre le syndicat et l’un des constructeurs automobiles la veille. Stellantis a déclaré à NBC News qu’elle prévoyait de reprendre les négociations lundi.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré plus tôt cette semaine que Stellantis avait précédemment proposé une augmentation de 17,5 %.

Selon la nouvelle proposition, le salaire de départ des employés supplémentaires augmenterait de 4,22 dollars, soit près de 27 %, pour atteindre 20 dollars de l’heure.

L’entreprise a également annoncé qu’elle réduirait de moitié à quatre ans le délai de progression dans l’échelle des salaires horaires, ce qui signifie que tous les employés horaires à temps plein atteindraient le sommet avant l’expiration du contrat. Selon l’offre, le système de salaires serait entièrement éliminé pour sa division Mopar, connue pour son service, ses pièces détachées et son interface client.

Stellantis a également proposé une mesure de protection contre l’inflation dans le cadre de l’indemnisation. L’entreprise a déclaré avoir engagé plus d’un milliard de dollars pour améliorer les régimes de retraite et d’épargne-retraite des employés actuels et des retraités.

La direction de Stellantis s’est également opposée aux descriptions du syndicat concernant les projets du constructeur automobile de fermer ou de vendre 18 installations. L’entreprise a déclaré qu’elle visait à gérer plus efficacement ses centres de distribution de pièces détachées et à continuer de réorienter ses ressources vers les véhicules électriques. Les emplois dans ces usines seront maintenus, a indiqué l’entreprise.

Le constructeur automobile a également souligné son engagement à négocier et à parvenir à un accord financièrement réalisable, faisant écho aux préoccupations soulevées par les dirigeants de Ford et de GM. Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré vendredi dans une interview à CNBC que les demandes de l’UAW forceraient l’entreprise à « choisir la faillite plutôt que de soutenir nos travailleurs ». La direction de Stellantis a souligné que l’entreprise doit rester compétitive face aux constructeurs automobiles qui n’ont pas d’employés syndiqués.

« Il ne s’agit pas de guerre, mais de gagnant-gagnant », a déclaré Stewart. « Il s’agit pour nous de trouver quelque chose qui soit formidable pour nos citoyens d’aujourd’hui, capable de garder un avenir pour demain… pour que notre entreprise soit en mesure de poursuivre la voie d’investissement que nous avons pour l’électrification, et que nos opérations aux États-Unis soient solides afin que nous puissions être compétitifs. contre les greffes et nous pouvons rivaliser avec les nouveaux entrants. »

Le président Joe Biden a déclaré vendredi que les entreprises devraient améliorer leurs offres actuelles afin de garantir la conclusion d’un contrat solide dans une période de bénéfices records.

— Michael Wayland de CNBC a contribué à ce rapport.