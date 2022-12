Stellantis met au ralenti l’usine de l’Illinois et licencie plus de 1 000 travailleurs, citant la hausse des coûts des véhicules électriques

New York

Stellantis ferme son usine de l’Illinois en février, entraînant des licenciements indéfinis pour 1 350 employés, a indiqué la société dans un communiqué, citant l’augmentation des coûts sur le marché des véhicules électriques.

“Notre industrie a été affectée par une multitude de facteurs comme la pandémie actuelle de Covid-19 et la pénurie mondiale de micropuces, mais le défi le plus important est l’augmentation des coûts liés à l’électrification du marché automobile”, a déclaré Stellantis dans un communiqué. La société a déclaré qu’elle prenait des mesures pour “stabiliser la production” et “améliorer l’efficacité” de ses installations nord-américaines.

Le constructeur automobile européen a déclaré qu’il mettrait au ralenti l’usine d’assemblage de Belvidere, dans l’Illinois, le 23 février et a déclaré que les licenciements devraient dépasser six mois. Stellantis, la société mère de Chrysler, Dodge et Jeep, a déclaré qu’elle “mettra tout en œuvre” pour placer les employés licenciés dans des postes vacants et recherche d’autres opportunités pour réaffecter l’usine de Belvidere.

Le Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile a déclaré sur Facebook qu’il était “profondément irrité” par cette décision. Le président du groupe, Ray Curry, a déclaré qu’il était “inacceptable” que Stellantis n’attribue pas de nouveaux produits à l’usine.

L’usine de l’Illinois construit le Jeep Cherokee et continuera à fabriquer le véhicule jusqu’à la fermeture de l’usine, mais la société n’a fait aucun commentaire sur l’avenir de cette marque et de ce modèle.

“Il s’agit d’un véhicule important dans la gamme, et nous restons engagés à long terme dans ce segment des SUV de taille moyenne”, a déclaré Jodi Tinson, porte-parole de Stellantis, dans un communiqué.

En octobre, la société a déclaré que sa coentreprise produisant des véhicules Jeep en Chine était en train de déposer le bilan.

En juillet dernier, Stellantis a pris un engagement de 35,5 milliards de dollars dans les véhicules électriques d’ici la fin de 2025 pour élargir son portefeuille. La société prévoyait que 70% de ses ventes européennes et 40% de ses ventes aux États-Unis seraient des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables d’ici quatre ans, a déclaré le PDG Carlos Tavares.

