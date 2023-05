Stellantis: L’Ontario offre plus d’argent, le gouvernement fédéral dit que l’accord est proche

L’Ontario offre plus d’argent dans le but d’empêcher le constructeur automobile Stellantis de se retirer de la construction d’une usine de batteries de véhicules électriques à Windsor, en Ontario, a déclaré vendredi le premier ministre Doug Ford.

Stellantis et LG Energy Solution ont annoncé l’année dernière qu’ils construisaient l’usine de 5 milliards de dollars, mais ont récemment arrêté la construction et averti qu’ils mettaient en œuvre des plans d’urgence parce que le gouvernement fédéral n’a pas respecté un accord pour égaler les subventions proposées dans les États Unis.

Suite aux commentaires de Ford, le ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré que « nous faisons des progrès » pour finaliser l’accord et remettre les choses sur les rails.

Champagne a déclaré qu’il avait eu un dîner de deux heures avec le président de LG Energy Solutions, Kwon Young Soo, lors d’une visite à Séoul cette semaine, et a déclaré qu’il s’agissait d’une réunion productive. Champagne a déclaré que Kwon lui avait répondu vendredi matin.

« Je pense que nous avons une compréhension commune sur la voie à suivre », a déclaré Champagne depuis Washington, DC, où il assistait à des réunions.

L’accord initial avec Stellantis et LG, signé en mars 2022, aurait vu l’Ontario et le Canada contribuer chacun 500 millions de dollars aux coûts en capital de la nouvelle usine de batteries.

Mais les entreprises sont retournées au Canada en août après que les États-Unis ont promulgué la loi sur la réduction de l’inflation, qui offre aux entreprises des crédits d’impôt à la production allant jusqu’à 35 $ par kilowattheure pour chaque batterie produite.

Le PDG de Kwon et Stellantis, Carlos Tavares, a écrit le mois dernier au Premier ministre Justin Trudeau, affirmant qu’Ottawa avait confirmé par écrit à cinq reprises qu’il égalerait les incitations à la production en vertu de la loi américaine sur la réduction de l’inflation, mais n’a pas tenu ses engagements.

Un «accord de contribution spécial» a été conclu en février, mais le gouvernement fédéral a fait pression sur l’Ontario pour qu’il verse également plus d’argent, affirmant que la province devait également payer sa «juste part».

Champagne n’a pas mordu lorsqu’on lui a demandé si l’offre de l’Ontario était maintenant ce que le Canada considérerait comme la « juste part » de la province.

Ford a déclaré plus tôt cette semaine qu’il était déçu de la façon dont le gouvernement fédéral a géré le problème, puisque la province n’a pas pris ces engagements en matière de subventions à la production, mais a déclaré qu’il travaillait avec des responsables à Ottawa.

« Je confirmerai que nous mettons plus d’argent sur la table », a-t-il déclaré après une annonce sans rapport à St. Catharines, en Ontario.

« Il s’agit de sauver des emplois et de donner aux gens la qualité de vie qu’ils méritent dans le sud-ouest de l’Ontario. »

L’usine de batteries de Stellantis approvisionnerait ses usines de fabrication de voitures en Amérique du Nord et emploierait environ 2 500 personnes. Les fabricants de pièces automobiles s’attendent à ce que l’usine crée environ 10 000 emplois indirects.

Stellantis et LG ont envoyé la lettre à Trudeau à peu près au même moment où les termes de l’accord avec Volkswagen ont été rendus publics, mais Champagne a déclaré vendredi qu’il n’y avait aucune corrélation. Il a déclaré que les accords Stellantis et Volkswagen étaient en cours de négociation en parallèle.

L’Ontario a également engagé 500 millions de dollars en capital dans le cadre de ce dernier accord, mais l’offre du Canada comprenait 700 millions de dollars en capital et entre 8 et 13 milliards de dollars en subventions à la production sur une décennie pour correspondre à l’IRA. Il existe une disposition qui réduit ou élimine ces subventions si l’IRA est ajusté ou annulé.

L’Ontario n’a pas contribué aux subventions à la production pour Volkswagen, mais le Canada attend de la province qu’elle le fasse pour Stellantis. Champagne a esquivé une question sur la raison, mais a déclaré que l’Ontario bénéficierait le plus de l’usine.

« Une grande partie des avantages profiteront aux travailleurs de l’Ontario, à l’industrie automobile de l’Ontario », a-t-il déclaré.

Des responsables fédéraux ont déclaré plus tôt cette semaine que l’Ontario avait fourni plus de 500 millions de dollars de capital à Volkswagen, soulignant ce que Ford a décrit comme des « centaines de millions » de dollars investis par l’Ontario dans les infrastructures pour soutenir l’usine Volkswagen, y compris pour les routes, les autoroutes et l’électricité. Connexions.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré mercredi que des députés d’autres provinces et d’autres gouvernements provinciaux demandaient ce que leurs provinces allaient obtenir alors qu’ils regardaient Ottawa injecter des milliards dans des transactions automobiles en Ontario.

Elle a déclaré que les provinces qui bénéficient de la stratégie industrielle verte de plus de 120 milliards de dollars du gouvernement fédéral devraient « payer leur part ».



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 mai 2023.