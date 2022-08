Stellantis investit dans un nouveau moteur turbo de 1,6 litre pour les hybrides américains

Construire un nouveau moteur, même s’il s’agit d’un dérivé d’un ancien, prend un village – ou plutôt, il faut une cargaison d’argent et plusieurs installations d’efforts humains. C’est pourquoi Stellantis investit cette année dans trois de ses usines en Amérique du Nord.

Stellantis a annoncé lundi qu’elle investira 99 millions de dollars dans trois de ses installations nord-américaines pour produire un nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres. Ce I4 de 1,6 litre sera utilisé pour deux futurs véhicules hybrides sur ce marché, bien que le constructeur automobile n’ait pas précisé ce que seraient ces voitures. Stellantis a déclaré qu’il s’agirait du premier moteur hybride construit dans cette région, dont la production devrait démarrer au début de 2025, et ce moteur a ses racines dans un moteur Stellantis similaire actuellement en production en Europe.

Sur cet investissement de 99 millions de dollars, la part du lion – quelque 83 millions de dollars – ira à l’usine Dundee Engine dans le Michigan. C’est là que le 1,6 litre sera assemblé. Il semble que ce nouveau quatre pots s’insérera dans le trou laissé par le Tigershark 2,4 litres I4 sortant, qui verra la fin de sa production au début de 2023. Cette usine construit également le V6 de 3,6 litres pour les Jeep Grand Cherokee et Grand Cherokee L.

L’argent d’investissement restant sera partagé entre les États-Unis et le Canada. 14 millions de dollars iront à l’usine de coulée de Kokomo, dans l’Indiana, où Stellantis coulera le bloc moteur du 1,6 litre. Les 2 millions de dollars restants iront à l’usine Etobicoke Casting à Toronto, en Ontario, où le carter d’huile du moteur sera produit.

Les hybrides ne sont qu’une partie des plans d’électrification actuels de Stellantis. Les États-Unis verront également le Alfa Roméo Tonale l’hybride rechargeable arrive pour l’année modèle 2023, et il engendrera un jumeau fraternel, le Dodge Hornet. Il y a aussi un petit Jeep électrique à batterie dirigé notre chemin l’année prochaine. Plus loin sur la route, nous serons au courant des nouvelles générations de Dodge Challenger et Charger, qui seront également entièrement électriques.