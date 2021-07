Stellantis investira 35,5 milliards de dollars dans les véhicules électriques et les nouvelles technologies d’ici 2025

Le logo de Stellantis, le quatrième constructeur automobile mondial qui commence ses activités à Milan et à Paris après que Fiat Chrysler et le constructeur Peugeot PSA ont finalisé leur fusion, est visible à l’entrée principale de l’usine FCA Mirafiori à Turin, Italie, le 18 janvier 2021.

Stellantis – le constructeur automobile fusionné entre Fiat Chrysler et le constructeur automobile français PSA Groupe – prévoit d’investir au moins 35,5 milliards de dollars (30 milliards d’euros) dans les véhicules électriques et les technologies de soutien jusqu’en 2025.

Le quatrième constructeur automobile mondial a annoncé ses plans jeudi lors d’un événement sur la stratégie d’électrification. Stellantis se joint aux constructeurs automobiles tels que Volkswagen, General Motors et Ford Motor pour annoncer des investissements de dizaines de milliards de dollars dans les véhicules électriques.

Plus particulièrement, pour les États-Unis, Stellantis a déclaré qu’elle offrirait une muscle car électrique Dodge d’ici 2024 et Jeep offrirait un SUV tout électrique dans chaque segment de véhicule d’ici 2025. La société prévoit également de lancer un pick-up électrique pleine grandeur Ram d’ici 2024 , ce qui le mettrait au moins deux ans derrière ses rivaux américains Ford et GM.

Les actions de Stellantis à la Bourse de New York ont ​​baissé d’environ 3,5% en début de séance jeudi matin à moins de 19 $ par action. La capitalisation boursière de l’entreprise est d’environ 30 milliards de dollars.

Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré que la société était en « mode d’exécution complète » concernant ses plans d’électrification des véhicules. Il a déclaré que Stellantis s’attend à ce que plus de 70 % des ventes en Europe et plus de 40 % aux États-Unis soient des véhicules à faibles émissions, qui pourraient être des véhicules électriques ainsi que des modèles électriques hybrides.