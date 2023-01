Stellantis et Archer visent à livrer des voitures volantes électriques d’ici 2025

Stellantis, qui est née de la fusion de Fiat Chrysler et du Groupe PSA, a déjà dépensé des milliards pour développer des véhicules électriques à travers des marques comme Jeep, Ram, Dodge et Chrysler. La société se lance sur le marché de l’eVTOL alors même que les craintes de récession pèsent sur les constructeurs automobiles.

“Nous voyons une parfaite complémentarité, une parfaite synergie entre ce qu’ils font et ce que nous pouvons apporter notamment, mais pas seulement sur le système de fabrication”, a déclaré Tavares. “La fabrication et la fabrication à grand volume sont quelque chose que nous pensons savoir faire.”

Fiat Chrysler, le prédécesseur de Stellantis, s’est initialement associé à Archer en 2021 pour faire décoller les véhicules volants de la startup, donnant accès à une chaîne d’approvisionnement rationalisée, à des ressources d’ingénierie et matérielles. L’annonce de mercredi approfondit l’investissement de Stellantis sur le marché potentiel du décollage et de l’atterrissage verticaux électriques, ou eVTOL, d’un potentiel de 1 000 milliards de dollars.

Stellantis, le cinquième plus grand constructeur automobile au monde, participera au processus de fabrication d’Archer pour son modèle “Midnight”, et investira jusqu’à 150 millions de dollars dans l’entreprise au cours des prochaines années.

“Oui, il y a une crise. Oui, il y a un ralentissement. Nous y arriverons. Nous avons absolument toutes les techniques, la solidité financière pour y faire face”, a déclaré Tavares.

Les véhicules volants électriques sont conçus pour se propulser verticalement à l’aide de moteurs électriques et d’ailes rotatives, comme des hélicoptères plus petits et plus silencieux.

La vision de l’industrie eVTOL est de créer à terme une infrastructure plus large pour permettre aux voitures volantes de devenir le mode de transport personnel du consommateur. Par exemple, l’installation de «vertistops» – des stations de recharge de véhicules au sommet des bâtiments – dans les zones résidentielles pourrait faire des voitures volantes une norme de conduite.

Avant que cette vision ne devienne réalité et que la fabrication ne puisse s’accélérer de manière significative, la FAA doit certifier que les véhicules eVTOL sont sûrs et « en état de navigabilité ».

“Nous avons constaté une adhésion et un soutien incroyables de la part de la FAA”, a déclaré Goldstein, qui s’attend à ce que les véhicules d’Archer soient “très présents et largement utilisés” aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. “Pour que cela se produise, nous allons devoir arriver sur le marché en 2025.”

Le prototype d’Archer est conçu pour voler à 150 miles par heure sur une distance allant jusqu’à 60 miles, permettant un transport à des vitesses 10 fois supérieures à celles d’une voiture traditionnelle.

En plus des startups comme Archer, de grands producteurs comme Boeing, Hyundai et la NASA expérimentent leurs propres conceptions.

Les grandes compagnies aériennes ont également vu le potentiel de l’espace. United Airlines a commandé 100 véhicules aériens électriques d’Archer en 2022 et a investi 10 millions de dollars dans la startup.