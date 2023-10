Stellantis annule sa présentation au salon technologique de Las Vegas en raison de l’impact de la grève de l’UAW

L’entreprise basée en Europe a déclaré qu’elle se concentrait sur des mesures « visant à atténuer les impacts financiers et à préserver le capital », lors des négociations en cours avec le syndicat United Auto Workers. Elle a déclaré qu’elle « démontrerait sa transformation en entreprise de technologie de mobilité par d’autres moyens » que la participation au CES 2024.

Le CES est de plus en plus devenu un forum d’actualité automobile, à mesure que les entreprises automobiles et technologiques renforcent leur coopération. La prochaine édition aura lieu du 9 au 12 janvier.