Stellantis a discuté du déplacement d’une partie de l’assemblage de camions au Mexique, selon l’UAW

WARREN, Michigan – Constructeur automobile Stellantide a menacé de déplacer la production de la camionnette Ram 1500 actuelle d’une usine de la banlieue de Detroit vers le Mexique, a déclaré dimanche un dirigeant syndical.

Le vice-président de United Auto Workers, Rich Boyer, qui dirige l’unité Stellantis du syndicat, a déclaré que le constructeur automobile avait discuté de cette décision lors des négociations contractuelles en cours qui se déroulent simultanément mais séparément entre l’UAW et General Motors, Stellantide et Moteur Ford .

Boyer a déclaré que les plans de la société incluraient la production d’une nouvelle camionnette Ram entièrement électrique à l’usine d’assemblage de Sterling Heights, qui produit actuellement la plupart des camionnettes légères Ram.

Une telle décision recevrait probablement un certain recul politique. Cela aurait également un impact potentiel sur l’adhésion au syndicat, car les véhicules électriques nécessitent moins de travailleurs pour les produire. Il n’y a pas non plus de garantie qu’une camionnette tout électrique aurait autant de succès que le modèle actuel à moteur à combustion interne (ICE), ce qui signifie moins de sécurité d’emploi pour les membres.

Boyer, s’adressant à des centaines de membres du syndicat lors d’un rassemblement « Sunday Solidarity », n’a pas retenu son mécontentement face aux plans potentiels, appelant le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, à ne pas se soucier des travailleurs américains de l’automobile.

« Il n’en a rien à foutre du travailleur américain de l’automobile », a déclaré Boyer portant une chemise rouge de l’UAW avec « UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL ». « Ils ont dit qu’ils voulaient prendre le Ram 1500 ICE et l’envoyer au Mexique. »