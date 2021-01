Stella Tennant: La famille confirme que la mort subite du mannequin était un suicide | Actualités Ents & Arts

La mannequin britannique Stella Tennant s’est suicidée après avoir été « malade pendant un certain temps », a confirmé sa famille.

Tennant, qui vivait à Duns, une ville aux frontières écossaises, est décédée le 22 décembre, cinq jours après son 50e anniversaire.

Suite à sa mort subite, La police écossaise a confirmé qu’il n’y avait pas de circonstances suspectes.

Une déclaration de sa famille a déclaré: «Nous avons été touchés par l’effusion de messages de sympathie et de soutien depuis la mort de Stella.

Image:

Tennant photographié avec Gianni Versace à Paris en 1996



«C’était une belle âme, adorée par une famille proche et de bons amis, une femme sensible et talentueuse dont la créativité, l’intelligence et l’humour ont touché tant de monde.

«Stella était malade depuis un certain temps. Donc, c’est une question de notre plus profonde tristesse et de notre désespoir qu’elle se soit sentie incapable de continuer, malgré l’amour de ses proches.

«Dans le deuil de la perte de Stella, sa famille renouvelle une demande sincère que le respect de leur vie privée doit continuer.

Petite-fille du 11e duc de Devonshire, Andrew Cavendish et Deborah Mitford, Tennant était connue comme un mannequin aristocratique.

Sa carrière de mannequin a commencé en 1993 à l’âge de 23 ans, avec un tournage pour le numéro de décembre de British Vogue, et elle a continué à marcher sur les podiums pour des designers tels que Gianni Versace, Karl Lagerfeld et Alexander McQueen.

À la fin des années 1990, Lagerfeld a annoncé Tennant comme le nouveau visage de Chanel et elle est devenue une muse pour le créateur, qu’il a attribué à sa ressemblance avec Coco Chanel.

Image:

(LR): Les mannequins Amber Valletta, Shalom Harlow, Stella Tennant, Natalia Vodianova et Nadja Auermann assistent au gala The Model as Muse: Embodying Fashion à New York en 2009



Elle est également apparue dans de nombreuses campagnes publicitaires pour de grandes marques de mode au fil des ans, notamment pour Calvin Klein, Chanel, Hermes et Burberry.

En juin 2012, Tennant a été intronisé mannequin de l’année au Scottish Fashion Awards Hall of Fame.

Image:

Avec Karl Lagerfeld à Paris en 2011 – la créatrice lui a donné le nom de Chanel à la fin des années 1990



Elle faisait partie des mannequins représentant l’industrie britannique de la mode lors de la cérémonie de clôture le dernier jour des Jeux olympiques de Londres 2012 – aux côtés de Kate Moss, Naomi Campbell et David Gandy.

Tennant a posé pour des magazines tels que Vogue français, britannique et italien, ainsi que Harper’s Bazaar, à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, et a récemment fait la couverture de British Vogue en décembre 2018.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Après l’annonce de sa mort, des hommages ont afflué du monde de la mode, notamment des messages de Kate Moss, Naomi Campbell, Stella McCartney, Victoria Beckham et la maison de mode Versace.

Tennant laisse derrière elle quatre enfants, qu’elle a partagés avec le photographe d’origine française David Lasnet, dont elle s’est séparée plus tôt cette année.

Toute personne se sentant en détresse émotionnelle ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116123 ou envoyer un courriel à jo@samaritans.org