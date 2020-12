La mannequin Stella Tennant est décédée subitement cinq jours après son 50e anniversaire, a confirmé sa famille.

Sa famille a déclaré dans un communiqué: «C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort subite de Stella Tennant le 22 décembre 2020.

« Stella était une femme merveilleuse et une inspiration pour nous tous. Elle nous manquera beaucoup.

« Sa famille demande que sa vie privée soit respectée. Les arrangements pour un service commémoratif seront annoncés à une date ultérieure. »

















Chérie de la scène de la mode des années 90, Stella était connue pour son look androgyne et son parcours aristocratique.

En août, le Daily Mail a rapporté qu’elle s’était séparée de son mari David Lasnet après 21 ans de mariage.

Le mannequin a épousé la photographe française au sommet de sa renommée et ils ont eu quatre enfants ensemble, qui sont maintenant à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine.

Plus tard, David s'est reconverti en ostéopathe et le couple a élevé sa famille dans les Scottish Borders, près du domaine du 16ème siècle des parents de Stella.

















Stella était la petite-fille du 11e duc de Devonshire et de Deborah Mitford, l’un des célèbres frères et sœurs aristocratiques de Mitford.

Après avoir fréquenté l’école du célèbre St Leonards de St Andrews, Stella a attiré l’attention des photographes Steven Meisel et Bruce Weber – grâce à son cadre de 5 pieds 11 pouces, ses traits ciselés et son piercing au septum (considéré comme un look inhabituel à l’époque).

Meisel l’a réservée pour la couverture du Vogue italien en décembre 1993 – à partir de laquelle Stella a décroché une campagne Versace à Paris le même jour, le coup d’envoi d’une carrière extrêmement réussie dans le mannequinat.

Stella a continué à se faire un nom sur les podiums et les couvertures de magazines du monde entier et a joué dans des campagnes pour Calvin Klein, Burberry et Chanel – où elle est devenue la muse du créateur Karl Lagerfeld après l'avoir signée exclusivement dans sa maison de couture française.





















En 2012, elle est apparue devant des millions de personnes lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres lorsqu’elle a été sélectionnée comme l’une des rares mannequins britanniques – dont Naomi Campbell et Kate Moss – pour représenter l’industrie de la mode.

La même année, elle a été intronisée au Scottish Fashion Awards Hall of Fame.

Loin du mannequinat, Stella a fait campagne avec une organisation de style de vie écologique pour promouvoir l’utilisation de moins d’énergie à la maison.

Elle était également l'une des 200 personnalités publiques à signer une lettre ouverte publiée par The Guardian s'opposant à l'indépendance écossaise à l'approche du référendum.



















La mort de Stella survient cinq jours seulement après avoir célébré son anniversaire le 17 décembre.

Dans un communiqué, un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Des agents ont été appelés à une adresse à Duns vers 11h30 le mardi 22 décembre à la suite de la mort subite d’une femme de 50 ans.

« Ses plus proches parents ont été mis au courant. Il n’y a pas de circonstances suspectes et un rapport sera soumis au procureur fiscal. »

La créatrice de mode Stella McCartney a dirigé les hommages à la star décédée en écrivant: « Ma chérie Stella, je t’aime f ****** et tu vas tellement, tellement terriblement. Quelle triste et horrible nouvelle pour terminer cette année déjà choquante!

«Mon cœur va à votre magnifique famille qui doit être dans une douleur si indigne. Je suis sans voix … Repose en paix, femme inspirante. Votre âme et votre beauté intérieure ont dépassé la perfection extérieure, Stella. Puissiez-vous monter au-dessus de nous tous sur le cheval le plus parfait, éternellement en paix. «

