Stella McCartney a ouvert les rideaux sur son amitié avec la superstar de la pop américaine Taylor Swift et révèle qu’elle a réussi à entrer dans sa tête pour l’aider à concevoir son dernier style d’album.

La créatrice de mode de 49 ans a bien sûr de la musique dans ses propres veines étant la fille de la légende du rock-pop Sir Paul McCartney.

Cependant, elle a été dévoilée cette semaine en tant que collaboratrice clé de Taylor, 30 ans, qui a sorti son nouvel album, Evermore, vendredi.

Taylor a fait appel au sens de la mode de Stella pour l’aider à créer le « style » de son dernier album – la chanteuse portant les fils du créateur britannique dans l’illustration du nouvel album.

Et il semble que les deux femmes aient une profonde amitié et une profonde compréhension l'une de l'autre.







Stella a expliqué via Instagram: «Quand une amie vient à vous, expliquant qu’elle a besoin d’aide pour styliser et trouver des pièces pour refléter son nouveau projet secret, c’est un cadeau précieux.

«La création de la collection s’est déroulée sans effort – un moment rare plein de chaleur et d’aisance, à une époque où l’amitié est plus importante que jamais.»

Elle a dit: «Bien connaître quelqu'un facilite la création de quelque chose pour eux.







«Avec Taylor, tout s’est passé si naturellement; les morceaux que j’ai réalisés reflètent l’émotivité sans effort de son album.

«Compléter la création d’un ami est rare et précieux et se sent incroyablement spécial.»

Taylor elle-même a eu des mots de reconnaissance pour Stella – s'ouvrant sur leur collaboration lors d'une séance de questions-réponses sur YouTube pour célébrer la sortie de son album surprise.







La pop starlette a déclaré: «Stella est tellement créative.

«Je lui ai dit que j’avais un projet secret et elle a conçu des vêtements qui étaient exactement ce que j’imaginais. Je suis allé à son bureau, je les ai ramassés et je les ai emmenés dans les bois.

Les fans ont analysé avec impatience le nouveau matériel produit par Taylor – beaucoup spéculant qu’elle aurait peut-être épousé le petit ami de l’acteur britannique Joe Alwyn en raison des paroles du nouvel album.