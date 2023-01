Stella, la fille de Tori Spelling, hospitalisée pour une migraine «hémiplégique» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : 4CRNS, WCP / BACKGRID

Tori Orthographe Faites savoir à ses fans que sa petite fille est en voie de guérison ! Les Beverly Hills 90210 alun, 49 ans, a profité de ses histoires Instagram le dimanche 15 janvier pour partager une mise à jour sur 14 ans Stella, qui a été hospitalisé plus tôt dans la semaine. “Je voulais remercier tout le monde pour tous les bons voeux pour Stella”, Tori a légendé une photo de l’enfant se reposant sur le canapé avec son chien. “Elle est à la maison et se sent beaucoup mieux.”

Le diagnostic est revenu comme “migraine hémiplégique”, selon le post de Tori. “C’est une affection qui affecte un côté du corps”, a-t-elle écrit, ajoutant : “Les signes d’une crise de migraine hémiplégique sont similaires à ce qui se présenterait lors d’un accident vasculaire cérébral, qui comprend généralement des maux de tête soudains et sévères d’un côté du cerveau, une faiblesse , et un engourdissement sur une moitié du corps. La différence entre une “migraine typique” et une “migraine hémiplégique” est que cette dernière “a tendance à avoir des symptômes d’aura plus prolongés, qui affectent la vision, la parole et le langage, l’ouïe et les troubles sensoriels et moteurs”. La Clinique Mayo.

Tori a poursuivi en disant que la condition peut être “terrifiante” quand on est dans le noir à ce sujet. Elle a expliqué: «En tant que migraineuse toute ma vie, je n’en avais aucune idée. Merci à tout le monde aux urgences. Ils étaient incroyables et ont pris grand soin d’elle avec amour.

Stella va récupérer dans une salle comble, comme Tori l’a récemment révélé avec son mari Dean McDermott partagent leur demeure avec son fils issu de son précédent mariage avec Mary Jo Eustache, et la fille adoptive de Mary Jo ! Les deux enfants rejoignent les quatre autres que Tori et Dean appellent les leurs : les fils Liam15 ans, Finn, 10 ans et Beau 5 ans, et sa fille Hattie, 11 ans.

Tori et Dean se sont rencontrés en 2005 alors qu’ils étaient tous les deux mariés à d’autres personnes à l’époque : Tori à Charlie Shanian et doyen de Mary Jo. Dean et Mary Jo avaient accueilli leur fils Jack pendant leur mariage, et après sa dissolution, Mary Jo a adopté sa fille Lola17.

La révélation de Camp Tori et Dean survient alors que la rumeur est pleine de commérages sur la relation du couple. Depuis le début de l’année dernière, Tori et Dean se sont battus contre des accusations selon lesquelles ils étaient sur le point de se séparer. Les affirmations sont intervenues après que le couple a passé le réveillon du Nouvel An à part, Dean n’était pas dans la carte de Noël de la famille et Tori a été repérée sans son alliance en mars 2021. Le plus alarmant, Tori était sur SiriusXM Radio Andy’s Jeff Lewis en direct en juin et a révélé qu’elle et Dean dormaient dans des chambres séparées.

Cependant, au milieu des rumeurs, une source a déclaré EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie que le couple – qui s’est marié en mai 2006 – “n’a pas encore l’intention officielle de demander le divorce, mais ils ne sont pas non plus intimes et ne l’ont pas été depuis un certain temps”. La source a également poursuivi en disant qu’elle voulait “garder les choses aussi douces que possible” pour le bien des enfants. “Ils savent tous les deux qu’ils ont besoin d’être coparentalité et ils le sont actuellement. Dean est très impliqué avec les enfants et fait des choses comme les emmener à l’école et à des activités presque tous les jours et surtout quand Tori se concentre fortement sur sa carrière, il est encore plus là.

Une deuxième source a déclaré HollywoodLa Vie que le couple « réglait les choses » en janvier. “Pendant les vacances, ils ont tous les deux réalisé qu’ils avaient trop à perdre en divorçant et que leur vie ensemble était bien meilleure qu’ils ne le seraient séparément. Ils se demandaient si leur amour était assez fort pour surmonter leurs différences », a expliqué l’initié.

