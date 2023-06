Stefon Diggs retourne à la pratique des Bills avec des problèmes résolus

Stefon Diggs était de retour à l’entraînement mercredi, et l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, a déclaré que tous les problèmes persistants de la saison dernière qui avaient soulevé des inquiétudes et de la confusion quant à l’absence du meilleur receveur de Buffalo un jour plus tôt avaient été résolus.

Pour commencer, McDermott a déclaré que Diggs n’avait pas sauté la séance obligatoire de l’équipe mardi, mais qu’il était en fait excusé. En ce qui concerne les problèmes qui ont conduit Diggs à s’interroger sur son rôle dans l’attaque, l’entraîneur a déclaré que l’équipe et le receveur étaient « très bien placés ».

McDermott a fait une apparition imprévue avec des journalistes après l’entraînement pour répondre aux questions concernant le statut de Diggs, en clarifiant et en développant les commentaires limités qu’il a faits pour aider à créer l’agitation un jour plus tôt. C’est alors qu’il s’est dit « très préoccupé » par le fait que le receveur quitte les installations de l’équipe et manque un entraînement obligatoire.

En établissant un calendrier, McDermott a déclaré que lui et les responsables de l’équipe avaient passé lundi et mardi à discuter avec Diggs pour répondre aux préoccupations du séquestre. L’équipe et le joueur ont ensuite convenu de faire une pause dans les pourparlers, McDermott disant qu’il avait excusé Diggs de s’entraîner, puis avait repris les conversations plus tard dans la journée.

« Parfois, vous devez avoir des conversations, vous avez besoin de communication et j’apprécie que Stef soit disposé à communiquer », a déclaré McDermott. « Et vous devez comprendre, Stef est un membre précieux de cette équipe de football. C’est l’un de nos capitaines et un leader. … Et je l’aime. »

Diggs n’a pas encore parlé aux journalistes ni fait part publiquement de ses inquiétudes depuis qu’il a sauté les précédentes séances d’entraînement volontaires de l’équipe, qui se sont ouvertes à la mi-avril.

Diggs était limité à participer uniquement aux étirements et aux parties individuelles de l’entraînement, tout en regardant les séances d’équipe depuis la ligne de touche, certaines d’entre elles aux côtés du coordinateur offensif Ken Dorsey. Au cours d’une séance d’étirement, Diggs a tendu la main et a serré la main du quart-arrière Josh Allen.

McDermott a déclaré que le temps d’entraînement limité de Diggs était conçu pour « le faire monter en puissance » vers le début du camp d’entraînement. Les Bills ont annulé leur dernière session obligatoire jeudi et sont absents jusqu’à ce qu’ils se présentent au camp de la banlieue de Rochester à la fin du mois prochain.

Bien que McDermott n’ait pas divulgué les détails de ses conversations avec Diggs, Allen a fait la lumière sur les problèmes un jour plus tôt. Le quart-arrière a déclaré que les préoccupations de Diggs étaient des problèmes non résolus découlant de la saison dernière, notamment l’implication accrue du receveur dans l’attaque et une plus grande contribution à la planification du match parmi les préoccupations du joueur.

« Je pense qu’il y a des choses qui auraient pu mieux se passer l’an dernier et qui ne l’ont pas été », a déclaré Allen. « Je pense qu’en tant qu’organisation, peut-être ne pas communiquer de la bonne manière avec tout. »

Josh Allen sur Bills WR Stefon Diggs : ‘travailler sur certaines choses. Pas lié au football ‘ Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes discutent de l’absence de Stefon Diggs au mini-camp obligatoire des Buffalo Bills après que l’entraîneur-chef Sean McDermott se soit dit « très inquiet ».

Diggs entame sa quatrième saison à Buffalo, et l’été dernier a été récompensé par un contrat de 96 millions de dollars sur quatre ans qui débute cette saison.

Depuis son acquisition dans un échange avec le Minnesota en mars 2020, le joueur de 29 ans a été l’un des receveurs les plus productifs de la NFL, combinant pour 365 attrapés pour 4189 verges et 29 touchés – un de moins qu’il n’en avait au Minnesota – dans ses trois saisons à Buffalo.

La production de Diggs a connu une accalmie dans la dernière partie de la saison dernière, lorsqu’il a traversé une séquence de trois matchs au cours de laquelle il a réussi 10 attrapés pour 123 verges et aucun touché. Sinon, ses 108 attrapés et 1 429 verges se sont classés au deuxième rang sur la liste des Bills d’une saison, et il a égalé un record d’équipe avec 11 touchés reçus.

Diggs a publié diverses notes sur les réseaux sociaux faisant allusion à son mécontentement au cours des derniers mois. Il était particulièrement contrarié par la façon dont la saison des Bills s’est terminée par un raté lors d’une défaite 27-10 contre Cincinnati lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires en janvier.

C’était une sortie au cours de laquelle Diggs a été surpris par des caméras de télévision faisant des gestes animés du bras levé à Allen sur la ligne de touche.

Ses frustrations ont débordé par la suite lorsqu’il s’est immédiatement enfui des vestiaires avant que McDermott ne s’adresse à l’équipe, ce qui a conduit son coéquipier Isaiah McKenzie à poursuivre Diggs et à le convaincre de revenir.

Le centre des factures Mitch Morse n’était pas au courant des problèmes qui dérangeaient Diggs, mais heureux – et non surpris – les deux parties en ont parlé.

« Ils font ce qu’ils sont censés faire, c’est-à-dire avoir des conversations éventuellement inconfortables, avoir une certaine franchise, ce qui peut parfois être difficile, mais au final, vous l’appréciez », a déclaré Morse. « Je veux que Stef et tout le monde soient la version la plus heureuse d’eux-mêmes. C’est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai côtoyé. »

Reportage de l’Associated Press.

