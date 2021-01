Pep Guardiola a déclaré que le gardien de l’USMNT Zack Steffen s’était « parfaitement installé » à Manchester City.

Avec Ederson, premier choix, mis à l’écart après avoir été testé positif au COVID-19, Steffen est intervenu pour des victoires clés sur Chelsea et Manchester United.

Le joueur de 25 ans, qui a fait six apparitions cette saison, a réalisé un bel arrêt de Bruno Fernandes lors de la victoire 2-0 à Old Trafford mercredi et pourrait faire son troisième départ consécutif contre Birmingham City en FA Cup le Dimanche.

« Il s’est parfaitement adapté à la dynamique du groupe », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi. «C’est un gars qui écoute à l’entraînement.

« Il s’est entraîné avec peut-être le meilleur entraîneur de gardien de but avec Xabi [Mancisidor] et il a la possibilité de beaucoup s’améliorer.

« Il a fait un arrêt incroyable en première mi-temps sur le tir de Bruno Fernandes mais ce sont des actions avec le ballon qu’il a vraiment bien fait. »

Guardiola devrait donner à l’attaquant Sergio Aguero son premier départ depuis octobre lorsque Birmingham, 18e du championnat, se rend au stade Etihad.

Le joueur de 32 ans n’a réussi que neuf apparitions cette saison après s’être remis d’une blessure au genou. Des sources ont déclaré à ESPN qu’Aguero attend toujours de savoir s’il lui sera proposé ou non un nouveau contrat avec son accord existant qui expirera cet été.

« Il s’est très bien entraîné », a ajouté Guardiola. « Aujourd’hui [Friday] il était parti mais si demain il se sent bien il va jouer [against Birmingham].

« Ce serait formidable de l’avoir en forme et dans les meilleures conditions, il est optimiste et positif, il a dit qu’il ferait une bonne saison – » Je marquerai beaucoup de buts « – et c’est le plus important.

« Nous ne voulons pas le mettre sous pression. Il y a des matchs dont nous n’avons peut-être pas besoin de lui mais nous le faisons pour la plupart des matchs. »