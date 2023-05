Stefanos Tsitsipas se sépare de Mark Philippoussis quelques jours avant l’Open de France

Mark Philippoussis n’aide plus à entraîner le numéro cinq mondial Stefanos Tsitsipas, a déclaré l’ancienne star australienne du tennis, qualifiant cela de « fin d’une belle course ».

Philippoussis a rejoint le père de Tsitsipas, Apostolos, dans la boîte des entraîneurs au cours de la seconde moitié de la saison dernière et a aidé à guider le joueur grec vers la finale de l’Open d’Australie.

Tsitsipas, battu en finale en janvier par Novak Djokovic, avait précédemment salué l’impact du « sage » Philippoussis.

Mais Philippoussis, 46 ans, ancien finaliste de Wimbledon et de l’US Open d’origine grecque, a écrit sur Instagram que le partenariat était terminé, quelques jours avant l’Open de France.

Il n’a pas dit pourquoi.

« Merci pour l’opportunité de faire partie de votre équipe », a déclaré Philippoussis mardi.

« C’était une course et une expérience formidables, et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble dans le court laps de temps dont nous disposions.

« Je vous souhaite santé, bonheur et succès pour votre avenir, sur et en dehors du terrain ! »

Le père de Tsitsipas reste son entraîneur principal.

