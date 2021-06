Stefanos Tsitsipas renvoie Daniil Medvedev chez lui et fixe la date de Zverev les quatre derniers ; Pavlyuchenkova affrontera Zidansek en demi-finale

Stefanos Tsitsipas a battu Daniil Medvedev en trois sets mardi pour rester sur la bonne voie pour une première finale du Grand Chelem à la Internationaux de France, tandis que les demi-finalistes pour la première fois Anastasia Pavlyuchenkova et Tamara Zidansek sont à deux victoires d’un titre improbable.

Tsitsipas, cinquième tête de série grecque, s’est qualifié pour sa troisième demi-finale majeure consécutive, remportant 6-3, 7-6 (7/3), 7-5 pour venger sa défaite face au deuxième rang de Medvedev à l’Open d’Australie et organiser une confrontation avec Alexandre Zverev.

« Je jouais contre l’un des meilleurs gars de la tournée et je devais maintenir l’intensité et élever mon jeu », a déclaré Tsitsipas.

«Je pensais que je jouais bien et que je ne lui laissais pas d’espace pour faire des choses et je pense que ma performance était proche de l’une de mes meilleures cette semaine. J’adore être à Paris, ça me rappelle de bons souvenirs et je suis heureux de continuer. »

Tsitsipas n’avait remporté qu’un seul des sept matches précédents avec Medvedev, mais le premier est arrivé à Roland-Garros favori pour atteindre la finale après les titres à Monte-Carlo et à Lyon, avec Novak Djokovic et Rafael Nadal dans la moitié opposée du tirage.

Une seule pause de service a permis à Tsitsipas de remporter le premier set, mais le joueur de 22 ans – battu par Djokovic en cinq sets en demi-finale de 2020 ici – a dû sauver deux points de set au service dans le deuxième avant de contrôler l’égalité. -Pause.

Medvedev s’est cassé et a mené 4-2 dans le troisième, mais Tsitsipas a rapidement riposté, puis s’est de nouveau cassé pour clore la victoire, frappant un vainqueur du revers alors que le Russe tentait bizarrement une balle de match de service sous les bras.

« C’était un match très serré, il n’y a pas eu beaucoup de pauses, nous avons tous les deux assez bien servi. C’était intense », a déclaré Tsitsipas.

Zverev, qui a mené le qualifié Oscar Otte de deux sets au premier tour, a maintenant remporté 15 sets d’affilée alors qu’il s’est qualifié pour sa première demi-finale de Roland-Garros avec une victoire de 6-4, 6-1, 6-1 sur l’Espagne. Alejandro Davidovitch Fokina.

Il a facilement écarté Davidovich, 46e, qui a réussi 37 fautes directes et seulement 16 vainqueurs lors de son premier quart de finale majeur.

« C’est bien d’être en demi-finale, mais le simple fait d’être ici ne me satisfait pas », a déclaré Zverev, vice-champion de l’US Open 2020.

Longue période à venir

Pavlyuchenkova a atteint sa première demi-finale du Grand Chelem à la 52e tentative et sera favorite pour la finale lorsqu’elle affrontera la 85e mondiale Zidansek, de Slovénie.

Pavlyuchenkova, la 31e tête de série, a battu sa partenaire de double Elena Rybakina 6-7 (2/7), 6-2, 9-7 lors de son premier quart de finale à Roland-Garros depuis 2011.

« Il y a tellement d’émotions pour atteindre une demi-finale du Grand Chelem pour la première fois », a déclaré Pavlyuchenkova, 29 ans, qui était tombée en quart de finale des tournois majeurs à six reprises depuis ses débuts en 2007.

« J’ai toujours eu le tennis. Mentalement, je suis probablement plus solide maintenant. J’essaie juste de jouer au tennis plus intelligemment. Je travaille plus dur. »

Rybakina a éliminé Serena Williams au tour précédent et a pris une avance de 4-1 lors du premier match. Pavlyuchenkova a riposté au septième match avant que le Kazakh d’origine russe de 6 pieds (1,84 m) ne domine le bris d’égalité.

Le Russe a égalisé l’égalité grâce à des pauses dans les sixième et huitième matchs du deuxième set.

Dans une décision tendue, il y a eu quatre pauses au cours des six premiers matchs avant que Rybakina ne craque au 16e match, tombant docilement sur sa sixième double faute.

La non annoncée Zidansek est devenue la première femme représentant la Slovénie à se qualifier pour les quatre derniers d’un Grand Chelem après avoir battu l’Espagnole en forme Paula Badosa 7-5, 4-6, 8-6.

«Cela semble écrasant. C’est difficile de le prendre aussi vite », a déclaré Zidansek, qui n’avait jamais dépassé le deuxième tour d’un majeur.

Zidansek s’est remis de 3-0 et d’une double défaite dans le premier set et a sauvé trois balles de break à 6-6 dans le match décisif contre Badosa, la 33e tête de série avec le plus de victoires sur terre battue (17) sur le circuit WTA cette saison.

La Slovène a pris sa deuxième balle de match pour continuer sa course de rêve. Elle espère imiter Mima Jausovec, née à Maribor, qui a remporté Roland-Garros en 1977 alors qu’elle représentait la Yougoslavie.

RÉSULTATS EN BREF

Hommes

Quarts de finale

Alexander Zverev (GER x6) contre Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-4, 6-1, 6-1

Stefanos Tsitsipas (GRE x5) contre Daniil Medvedev (RUS x2) 6-3, 7-6 (7/3), 7-5

Femmes

Quarts de finale

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x31) avec Elena Rybakina (KAZ x21) 6-7 (2/7), 6-2, 9-7

Tamara Zidansek (SLO) avec Paula Badosa (ESP x33) 7-5, 4-6, 8-6

