Stefanos Tsitsipas remporte le titre de Lyon avant l’Open de France «  adoré  »

N ° 5 mondial Stefanos Tsitsipas a remporté le titre de l’ATP sur terre battue de Lyon dimanche avec une victoire de 6-3 et 6-3 sur le Britannique Cameron Norrie. À une semaine de la fin du prestigieux tournoi de Roland Garros, Tsitsipas, âgé de 22 ans, a remporté son septième titre en carrière et sa deuxième victoire sur la surface rouge cette année. Tsitsipas a perdu lors de la finale de Barcelone face à Rafael Nadal, mais a décroché l’ATP de Monte Carlo avec une victoire 6-3, 6-3 sur le Russe Andrey Rublev. Jouant avec confiance et puissance, Tsitsipas s’est déchaîné sur le court lyonnais avec ses cheveux mi-longs sous un bandeau et n’a perdu qu’un seul set toute la semaine, en demi-finale contre Lorenzo Musetti.

«J’ai gardé mes objectifs à l’esprit et cela a fonctionné», a déclaré Tsitsipas.

«Maintenant, je vais me reposer et reprendre l’entraînement pour Roland Garros. C’est le Grand Chelem que j’adore le plus « , a-t-il déclaré. » J’espère bien faire là-bas. «

Dimanche, il s’est frayé un chemin à travers le premier set en 39 minutes et a terminé la victoire en remportant le deuxième set en seulement 30 minutes, perdant un seul point lors des deux derniers matchs.

La défaite a laissé Norrie, âgé de 25 ans, toujours à la recherche de sa première victoire en tournoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici